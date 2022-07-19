الخطوط الجوية القطرية تخطط لصفقة طائرات بوينغ 777 إكس

تدرس الخطوط الجوية القطرية طلباً آخر لشراء طائرة 777X التابعة لشركة بوينغ، ضمن خطة تعزيز محتمل للطائرة الضخمة التي تأخرت سنوات عن الجدول الزمني وتكافح من أجل زيادة المبيعات.

وعندما سُئل عما إذا كانت قطر تعتزم التمسك بالطائرة 777X، أجاب الرئيس التنفيذي أكبر الباكر، "بالتأكيد، سنمنحهم طلباً أكبر، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتعد الخطوط الجوية القطرية عميلا أساسيا لكل من إصدارات الركاب والشحن من عائلة 777 الجديدة، وهي أكبر طائرة في مجموعة منتجات بوينغ ووريثة لطائرة 747 جامبو المدعومة بالحدبة، والتي من المقرر أن ينتهي إنتاجها في غضون بضعة أشهر.

ولم يحدد الباكر الإصدار الذي يفكر فيه أو حجم الصفقة المحتمل. وأكد اهتمامه بالطائرة 777X للصحافيين في معرض فارنبورو الدولي للطيران في أعقاب التأخير الأخير، والذي دفع بالظهور التجاري لأول مرة إلى عام 2025 - أي متأخر 5 سنوات عن الموعد المحدد.

وحصلت قطر على 74 طلبية لشراء طائرة نفاثة ذات محركين، والتي ستظهر لأول مرة في فارنبورو، ووقعت كعميل أولي لنسخة شحن في احتفال بالبيت الأبيض في يناير. وجمعت بوينغ 376 طلباً فقط في المجموع لطائرة 777X، وتناثرت الأسئلة حول مستقبل الطائرة مع تصاعد التأخير.

كما أكد الباكر أن مذكرة تفاهم تتعلق بطلب شراء 25 طائرة من طراز 737 ماكس من بوينغ قد انتهت صلاحيتها. تم الكشف عن انتهاء الاتفاقية في وقت سابق كجزء من نزاع مثير للجدل مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص بشأن قضايا الجودة مع طائراتها A350 ذات الجسم العريض.