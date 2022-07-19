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العملات المشفرة تضيف 47.6 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال 24 ساعة

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عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

العملات المشفرة تضيف 47.6 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال 24 ساعة

مع ضعف الدولار وتنامي مؤشرات الركود

دبي - العربية.نت

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قاد ضعف الدولار وتنامي مؤشرات الركود، فئات الأصول للارتفاع بقوة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ استفاد الذهب والعملات المشفرة بقوة من هذا التراجع للدولار.

وارتفع سعر بيتكوين متجاوزاً 22200 دولار، لتصعد العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.3%، و11% خلال آخر 7 أيام.

إلا أن القائد الحقيقي البارز في هذه المرحلة، كان عملة إيثريوم، التي صعدت بنسبة 42% الأسبوع الماضي، كما ارتفعت 8.5% في آخر 24 ساعة.

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وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 47.6 مليار دولار لتتجاوز تريليون دولار مرة أخرى، إذ فقدت العملات المشفرة بشكل إجمالي أكثر من تريليوني دولار من رأسمالها السوقي منذ بداية العام.

وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين 424 مليار دولار، الأعلى منذ منتصف يونيو الماضي، فيما صعدت القيمة السوقية لإيثريوم إلى 187 مليار دولار، الأعلى منذ 11 يونيو الماضي.

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