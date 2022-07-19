بكين تفتح الباب لـ "ديدي غلوبال" لتوسيع أعمالها.. وهذه فاتورة المرور!

توقعت مصادر تغريم شركة ديدي غلوبال أكثر من مليار دولار قبل أن تختتم تحقيقاً لمدة عام مع عملاق سيارات الأجرة المنافس لـ "أوبر"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستسمح بكين بعد ذلك للشركة باستعادة تطبيقاتها الرئيسية للتحميل عبر متاجر التطبيقات على الهواتف المحمولة وإضافة مستخدمين جدد مرة أخرى إلى نظامها الأساسي.

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وأضافت وول ستريت جورنال، أن ديدي يمكنها أيضا العمل على إدراج أسهمها في هونغ كونغ.

لم يرد ممثلو إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين وديدي على طلبات وول ستريت جورنال للتعليق.

وتعد شركة ديدي واحدة من الشركات التي تأثرت بقوة من حملة التضييق الصينية على صناعة الإنترنت التي بدأتها بكين في عام 2020.

وينتظر المستثمرون العقوبات المفروضة على ديدي منذ أن أطلقت وكالة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC تحقيقاً في عام 2021 في الانتهاكات المحتملة لأمن البيانات.