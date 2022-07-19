.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بكين تفتح الباب لـ "ديدي غلوبال" لتوسيع أعمالها.. وهذه فاتورة المرور!

  • الخط
ديدي غلوبال
ديدي غلوبال
تكنولوجيا

بكين تفتح الباب لـ "ديدي غلوبال" لتوسيع أعمالها.. وهذه فاتورة المرور!

مصادر: سيسمح للشركة بالطرح في هونغ كونغ

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت مصادر تغريم شركة ديدي غلوبال أكثر من مليار دولار قبل أن تختتم تحقيقاً لمدة عام مع عملاق سيارات الأجرة المنافس لـ "أوبر"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستسمح بكين بعد ذلك للشركة باستعادة تطبيقاتها الرئيسية للتحميل عبر متاجر التطبيقات على الهواتف المحمولة وإضافة مستخدمين جدد مرة أخرى إلى نظامها الأساسي.

وأضافت وول ستريت جورنال، أن ديدي يمكنها أيضا العمل على إدراج أسهمها في هونغ كونغ.

وزير الخارجية السعودي: لا يوجد نقص في إمدادات النفط طاقة نفط وغاز وزير الخارجية السعودي: لا يوجد نقص في إمدادات النفط

لم يرد ممثلو إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين وديدي على طلبات وول ستريت جورنال للتعليق.

وتعد شركة ديدي واحدة من الشركات التي تأثرت بقوة من حملة التضييق الصينية على صناعة الإنترنت التي بدأتها بكين في عام 2020.

وينتظر المستثمرون العقوبات المفروضة على ديدي منذ أن أطلقت وكالة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC تحقيقاً في عام 2021 في الانتهاكات المحتملة لأمن البيانات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد