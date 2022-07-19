.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الروبية الباكستانية تشهد تراجعات قياسية.. فيتش تخفض نظرتها إلى سلبية

  • الخط
الروبية
الروبية الباكستانية
باكستان

الروبية الباكستانية تشهد تراجعات قياسية.. فيتش تخفض نظرتها إلى سلبية

السندات الدولارية تنخفض 11.1 سنت

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الروبية الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد وانخفضت كل من الأسهم والسندات المقومة بالدولار في البلاد بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعات التصنيف الائتماني للبلاد.

وتراجعت الروبية بنسبة 2.8% إلى 221.875 للدولار، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس 2020، بينما انخفض مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 1.5%، وأظهرت السندات الدولارية المستحقة في أبريل 2024 انخفاضاً بنسبة 11.1 سنتاً عند 56.26 للدولار.

يأتي ذلك، فيما خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد الباكستاني إلى سلبية يوم الثلاثاء، مشيرة إلى القلق بشأن "تدهور كبير في وضع السيولة الخارجية لباكستان وظروف التمويل والمخاطر التي تواجه تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي". وقالت إن التقلبات السياسية المتجددة لا يمكن استبعادها وقد تقوض خطط التعديل المالي والخارجي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كابيتال للاستثمارات تتوقع هذا السيناريو لاستئناف ضخ الغاز الروسي عبر "نورد ستريم 1"   نبض السوق كابيتال للاستثمارات تتوقع هذا السيناريو لاستئناف ضخ الغاز الروسي عبر "نورد ستريم 1"  

من جانبه، قال رئيس الأبحاث في الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار في كراتشي، سمي الله طارق: "تتراكم المخاوف على عدم اليقين السياسي، مع ضغوط الدفع بالدولار وخفض توقعات وكالة فيتش".

وتراجعت الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأيام الأخيرة، حيث زاد عدم اليقين السياسي المتصاعد من القلق بشأن صفقة إنقاذ البلاد مع صندوق النقد الدولي، والتي تحتاجها لتجنب التخلف عن السداد.

فيما دعا رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد فوز حزبه في الانتخابات الفرعية في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. وأطيح بخان في أبريل بعد صراع سياسي مطول شهد تولي شهباز شريف رئاسة الوزراء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد