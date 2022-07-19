"برايم" للعربية: سيناريوهان للتعامل مع عرض "سوديك" الاستحواذ على مدينة نصر

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، اليوم الثلاثاء، إنها ليست بصدد مراجعة سعر الشراء الاسترشادي المعروض في العرض غير الملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، من خلال عرض شراء إجباري.

وفي تعليقه على الصفقة، قال رئيس البحوث في برايم القابضة عمرو الألفي، إن الصفقة لم يبت فيها بشكل نهائي من قبل الشركة، والأمر متروك للمساهمين والجمعية العمومية، بحسب تصريحات العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

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وأضاف الألفي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن السعر يعتبر متدنيا، لأن الشركة لديها 4.5 مليون متر مربع أرض بكر.

"الأسعار متدنية في الوقت الحالي، وعند مقارنة الأسعار التاريخية فإن عرض سوديك لا يعكس القيمة العادلة لسهم مدينة نصر، وهذا ينطبق على شركات كثيرة مدرجة في البورصة المصرية، وقيم أسهمها متدنية مع انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 20%"، بحسب الألفي.

ولفت إلى أن الأمر له سيناريوهان: الأول تثبيت السعر الاسترشادي، أو إعادة النظر فيه بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، إلا في حال وجدت بيانات جوهرية غير معلنة للمساهمين.

كانت "سوديك" قد قالت في بيان للبورصة المصرية، إن عدم مراجعة السعر الاسترشادي للاستحواذ يأتي في ظل عدم موافقة مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

ونفت الشركة كل ما هو متداول في وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.