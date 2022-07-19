سوفت بنك توقف مؤقتاً خطة إدراج شركة ARM في لندن

أوقفت مجموعة سوفت بنك خطط الطرح العام الأولي لشركتها التابعة آرم، المصممة للرقائق بسبب الاضطرابات السياسية في الحكومة البريطانية، وفقاً لما نقلته وكالات "فايننشال تايمز"، و"بلومبرغ"، و"CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعدما استقال رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون من منصبه كزعيم لحزب المحافظين في وقت سابق من هذا الشهر، كما استقال الوزراء الذين قالت فايننشال تايمز إن لهم أدواراً مهمة في المناقشات مع سوفت بنك.

مادة اعلانية

وربطت مصادر بين استقالة وزراء الحكومة البريطانية، وتعليق سوفت بنك للمحادثات بشأن الطرح.

من جانبه، قال مؤسس سوفت بنك، ماسايوشي سون، في وقت سابق، إن ARM من المرجح أن تُدرج في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن القرار ليس نهائياً.

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن سوفت بنك كانت تدرس الإدراج الأساسي المزدوج في نيويورك ولندن.

واستحوذت سوفت بنك على Arm في عام 2016، وقررت طرح الشركة للاكتتاب العام بعد فشل صفقة بيع شركة الرقائق إلى Nvidia، في صفقة كانت تقدر الشركة بنحو 40 مليار دولار.

وارتفعت أسهم سوفت بنك في طوكيو بنسبة 1% يوم الثلاثاء.