صندوق التنمية السياحي للعربية: وقعنا اتفاقية بـ1.5 مليار ريال مع إنيسمور و"الراجحي"

وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، اتفاقية شراكة مع شركتي "إنيسمور" والراجحي المالية بقيمة 1.5 مليار ريال.

وفي مقابلة مع العربية، قال رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي، وهدان القاضي، إن الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق استراتيجية السياحة في المملكة.

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وكشف عن توقيع اتفاقيات جديدة لجذب مشغلين عالميين للارتقاء بالخدمات السياحية.

وأضاف القاضي، أن شركة "إنيسمور" من الشركات الأعلى نموا في مجال الضيافة العصرية وتقدم الكثير من المنتجات التي تشمل المطاعم والترفيه والضيافة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن 10 منتجات مختلفة وعلامات تجارية من شركة "إنيسمور"، موضحا أن قيمة الاتفاقية تصل إلى 1.5 مليار ريال.

وبين القاضي، أن هذه الاتفاقية بدأت عبر توقيع اتفاق تعاون في منتدى مستقبل الاستثمار في العام الماضي، مضيفا أنه خلال عام تم إنشاء الصندوق وحاليا يجري استكشاف الفرص المناسبة عن طريق القطاع الخاص لمشاركتهم في التنمية السياحية في المملكة.

وكشف أنه سيتم الإعلان عن اتفاقيات كثيرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التركيز سيكون على جلب مشغلين عالميين يرتقون بالخدمات والمشاريع في السعودية في عدة مجالات.

وذكر أن صندوق التنمية السياحي يركز أيضا على مشاريع المنتجعات المتكاملة، التي تكون متعددة المزايا.