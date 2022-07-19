"مدينة نصر للإسكان" للعربية: صفقة سوديك لم تفشل.. وفي انتظار قرار "العمومية"

قال العضو المنتدب لمدينة نصر للإسكان والتعمير عبد الله سلّام، إنه ليس من اختصاصات مجلس الإدارة الموافقة أو الرفض على عرض الاستحواذ المقدم لمساهمي الشركة.

وذكر سلام في مقابلة مع "العربية"، أن مجلس الإدارة منوط في المقام الأول بإدارة الشركة، موضحا أن بيان مجلس الإدارة جاء في شكل توصية بما يراه بأن عرض سوديك أقل من القيمة العادلة.

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وأضاف سلام أن قبول عرض الاستحواذ أو رفضه من اختصاص الجمعية العمومية، سواء بالموافقة على الطلب الأول بدراسة العرض النافي للجهالة في مراحل متقدمة للوصول إلى سعر محدد.

وأوضح سلام، أن قيمة محفظة الأراضي لدى شركة مدينة نصر بعيدة جدا عن سعر الاستحواذ المقدم من سوديك.

وأشار العضو المنتدب، أن المحفظة الحالية لدى الشركة تقارب 10 مليون متر مربع، بينما المقيد والمباع وقيد التطوير يصل إلى نصف هذه المساحة تقريبا.

وبين أن هناك أراضي "بكر" لم تطور بعد، وهناك خطط طموحة حوالي 4.5 مليون متر مربع في شرق القاهرة، في مشروعي تاج سيتي وسراي.

وقال سلام، إن الأراضي المملوكة للشركة تقع في مناطق حيوية، موضحا أن الشركة تستهدف تطويرها خلال الخمسة سنوات المقبلة في مشاريع سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية.

ولفت سلام، إلى أن الجمعية العمومية ستجتمع في 16 أغسطس المقبل، "ولم يتم الاتفاق حتى الآن إذا ما سيتم إجراء دراسة مستفيضة أم لا.. والجمعية العمومية ستكون مسؤولة عن قبول أو رفض العرض".