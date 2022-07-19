SAMI للعربية: إنتاج المواد المركبة للطيران بالسعودية بالتعاون مع لوكيهد مارتن

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وليد أبو خالد، أن المصنع الذي تم التوقيع بشأنه بالتعاون مع لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية لإنشائه في السعودية سيتم إنجازه خلال عام.

وقال في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "فارنبرو" الدولي للطيران في بريطانيا، إن مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تركز على التعاون في قطاع الطيران العسكري.

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وأعلنت شركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة SAMI، الشركة الوطنية للصناعات الدفاعية في المملكة، توقيعها اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن العالمية المتخصصة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المركبة في الرياض، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة.

وقال وليد أبو خالد إن إنتاج المواد المركبة في السعودية سيخصص للطائرات داخل وخارج السعودية.

وأضاف أن الاتفاقية للدعم الفني المتكامل، عبر قيامنا بتجهيز وبناء المصنع فنياً وتقدم شركة لوكهيد مارتن الدعم الفني وسيكون المصنع جاهزاً للإنتاج في غضون سنة.

وأوضح أنه يخلق الكثير من الوظائف لكن الأهم أنه ينقل المعرفة والتقنية إلى السعودية.

ويأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة ضمن جهود شركة SAMI الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو عن 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة مع نهاية العقد الحالي، وسيساعد المركز الجديد المملكة على بناء قدراتها في تصنيع الطيران من أجل إنتاج حلولٍ متطورة في المستقبل.

وستقوم شركة SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة وشركة لوكهيد مارتن بتقييم وتطوير المركز على عدة مراحل، إضافة إلى تنمية الكوادر الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي، إن المشاركة في المعرض هو فرصة ممتازة للقرب من الشركاء العالميين، وأعلنا عن 13 شراكة مع أكبر شركات الدفاع في العالم، ضمن خططنا لنصبح من أكبر 25 شركة دفاع في العالم بحلول 2030.

وأضاف أننا وقعنا اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية التي تعد ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.