بلومبرغ: السعودية تعتزم خفض رسوم هذه المطارات بنسبة 35%

كشفت وكالة "بلومبرغ"، أن السعودية ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35% في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضاً من أكبر مراكز الركاب في العالم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، اليوم الأربعاء، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت السعودية إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات غير مربحة وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تطير من وإلى إسرائيل، إذ تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل مع المراكز الرئيسية في الإمارات وقطر المجاورتين.

وتعد هذه الخطوة هي أحدث جهود استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.