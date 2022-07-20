الصين تحسم معادلة الإنقاذ.. القصة الكاملة وراء أزمة ديون سريلانكا

قد لا تتمكن سريلانكا من حل مشاكل إعادة هيكلة الديون دون مساعدة من الصين، حيث تتأرجح البلاد على شفا الانهيار الاقتصادي، وفقاً للمحللين.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها، مما أدى إلى إغراق الدولة الجزيرة في أسوأ أزمة مالية منذ الاستقلال في عام 1948. بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود، وتواجه الدولة أيضاً احتمال نفاد المواد الغذائية والمواد الأساسية والأدوية.

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وامتد الإحباط العام من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى احتجاجات الشوارع المستعرة في الأشهر الأخيرة. وأُجبر الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي أُلقي عليه اللوم في سوء الإدارة الاقتصادية، على الاستقالة والفرار إلى الخارج الأسبوع الماضي مع تصاعد الغضب تجاه حكومته.

وأعلن القائم بأعمال الرئيس رانيل ويكرميسينغه حالة الطوارئ يوم الأحد في محاولة لتهدئة الاحتجاجات قبل تصويت في البرلمان يوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد.

من جانبه، قال المحاضر في جامعة كولومبو، أوميش مورامودالي، إن استعداد الصين لتقديم تخفيف كبير لديون سريلانكا سيكون أمراً حيوياً لتسريع إعادة هيكلة الديون ومساعدة البلاد على الخروج من وضعها الحالي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "لا يمكنك الخروج من هذه الأزمة بدون الصين". كما أشار إلى أن "موافقة الصين شرط أساسي لهيكلة ديونها، إلا أن المحزن أنه ليس طريقهم المعتاد لتسلكه".

الحزام والطريق

استثمرت الصين المليارات في سريلانكا في إطار مبادرة الحزام والطريق. كما تم إطلاق برنامج البنية التحتية الضخم في عام 2013 ويهدف إلى بناء المواني والطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأضاف مورامودالي: "تحتاج سريلانكا إلى التوصل إلى إطار عمل مشترك وما يصر عليه المجتمع الدولي هو أن توافق الصين أيضاً على إطار مشترك لإعادة هيكلة الديون". وقال "ليس من الواضح بعد، ما هو مستوى التفاوض الذي نحن فيه، خاصة مع الصين".

في مؤتمر صحافي دوري الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إنه "بعد وقت قصير من إعلان الحكومة السريلانكية تعليق مدفوعات الديون الدولية، تواصلت المؤسسات المالية الصينية مع الجانب السريلانكي وأعربت عن استعدادها لإيجاد طريق مناسب، عبر التعامل مع الديون المستحقة المتعلقة بالصين ومساعدة سريلانكا في التغلب على الصعوبات الحالية".

وفي قضية رفيعة المستوى، استحوذت بكين على ميناء استراتيجي في عام 2017 عندما فشلت سريلانكا في خدمة ديونها.

اتهم النقاد بكين بما يسمونه "فخ الديون"، قائلين إن الدول التي تدين بأموال للصين قد تضطر إلى التوقيع على أراضيها الوطنية أو تقديم تنازلات كبيرة إذا لم تتمكن من السداد. فيما تنفي الصين هذه المزاعم.

وفيما كشفت سريلانكا عن حصة الصين من ديونها بنهاية أبريل من العام الماضي عند حوالي 10% من إجمالي ديونها، لكن مورامودالي قال في الواقع إن هذا ليس هو الحال على الأرجح.

وقال "أعني أن نسبة الـ 10% هذه هي أيضاً أقل من قيمتها الحقيقية"، مشدداً على أن المزيد من الأبحاث قدمت صورة أكثر دقة لإقراض الصين لسريلانكا.

"[دين] سريلانكا للدائنين الصينيين يمثل حوالي 20%، وليس 10% في الحقيقة من إجمالي ديون سريلانكا. لذلك يجب إعادة هيكلة كل هذه الـ 20%. وهذا يعني أنه سيتعين عليك النظر في كيفية تعامل بنك التنمية الصيني مع إعادة الهيكلة، وسيعمل بنك Exim الصيني على إعادة الهيكلة".

"أخطاء مأساوية"

من جانبه، قال الرئيس السابق راجاباكسا في يونيو، وفقاً لتقرير بلومبرغ، إن سريلانكا لم تستطع الاستفادة من خط ائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار من الصين، ولم ترد بعد على طلب الصين للحصول على قرض بمليار دولار.

وفي اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن من مصلحة الصين إعادة هيكلة ديون سريلانكا.

ويؤكد المراقبون السياسيون أن سريلانكا في وضع صعب حالياً بشأن الديون المستحقة للصين.

وقال مدير مبادرات جنوب آسيا في معهد سياسات مجتمع آسيا، أخيل بيري: "كان أحد الأخطاء المأساوية في سريلانكا في عام 2020 عندما ضرب الوباء، ولم تشارك في مفاوضات إعادة الهيكلة مع دائنيها".

مشيراً إلى أنه كان معروفا في تلك المرحلة أن الدين لا يمكن تحمله.

وأضاف بيري: "الغطرسة الأخرى التي جاءت نيابة عن السياسيين في سريلانكا تعتقد أن الصين ستساعدهم وتعيد هيكلة قروضهم".

"في حين أن الصين مستعدة ربما للانخراط في تجديد الديون أو إعادة تمويل الدين، فهي ليست على استعداد لتحمل إعادة الهيكلة بسبب السابقة التي ستحددها".

خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي

ووفقاً لبيانات البنك المركزي التي حصلت عليها رويترز، فإن سريلانكا لديها حالياً حوالي ملياري دولار من احتياطيات النقد الأجنبي مقابل 7 مليارات دولار لإجمالي الديون المستحقة هذا العام، بما في ذلك مليار دولار من السندات المستحقة في يوليو.

وقال القائم بأعمال الرئيس ويكرميسينغة يوم الاثنين إن البلاد أوشكت على الانتهاء من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تخفيف محتمل للديون.

وأضاف مكتبه في تغريدة على تويتر إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "قاربت على الانتهاء، كما أن المناقشات مع الدول المانحة تتقدم".

من جانبه علّق مورامودالي بأن مفاوضات [صندوق النقد الدولي] ستستأنف بمجرد تشكيل حكومة جديدة. ولن تنتهي بالسرعة التي يقولها القائم بأعمال الرئيس. وقال "أعتقد أننا جميعاً بحاجة إلى الاعتراف بذلك لأنه سيستغرق ربما شهرين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية".

وفي يونيو، أنهى صندوق النقد الدولي محادثاته مع سريلانكا بعد فشله في إبرام صفقة لحزمة الإنقاذ.

وقال بيري: "كان صندوق النقد الدولي متساهلاً أثناء الوباء". "سوف تبحث عن بعض الإجراءات الصارمة، بما في ذلك زيادة الضرائب، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد وربما حتى استقلال البنك المركزي".