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خبير مالي للعربية: "تيكوم" هي المعيار الأهم لمستقبل الإدراجات في أسواق الإمارات

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خاص

خبير مالي للعربية: "تيكوم" هي المعيار الأهم لمستقبل الإدراجات في أسواق الإمارات

أكد أن استمرار ارتفاع التضخم في دبي سيؤثر على نتائج الشركات

دبي - العربية.نت

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قال الخبير في الأسواق المالية، محمد علي ياسين، إن أداء أسواق المال الإماراتية منذ بداية يوليو الجاري، كان أفضل من الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن التحسن في الأسواق العالمية جاء مدفوعا بتوقعات تشير إلى تحسن نتائج الشركات، حيث بدأنا نرى بعض الأرقام الإيجابية، خصوصاً في القطاع البنكي، متمنيا أن ينعكس ذلك على الأسواق المحلية بالطريقة نفسها.

وأضاف ياسين في مقابلة مع "العربية" أن بدء الإعلان عن نتائج الشركات المحلية، يساعد في تعزيز مكاسب الأسواق، والتي تم تحقيقها خلال الجلسات الأخيرة في يوليو.

وذكر أن الأسواق سواء المحلية أو العالمية، لا تزال تواجه تحديات، منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نفطة أساس أو أكثر، الذي يؤثر على إعادة تقييم ريع السندات والأسهم.

رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع 16.8% في مارس الماضي اقتصاد المركزي الإماراتي رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع 16.8% في مارس الماضي

وأشار ياسين إلى أن تأثير ارتفاع التضخم في دبي، الذي وصل إلى 5.8% خلال يونيو، لن يكون واضحا على نتائج الشركات للربع الثاني، لكنه قال إن استمرار أرقام التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، سيؤثر على نتائج الربع الثالث من العام.

وأفاد بأن تأثير تعاونية الاتحاد على السوق سيكون قليلا لأن عدد المساهمين محدود، معتبرا أن مجموعة تيكوم هي المعيار الأهم، كونها إصدار كبير والثاني في دبي، ولذلك سيكون لها تأثير على مستقبل الإدراجات المقبلة في سوق دبي المالي أو حتى سوق أوظبي للأوراق المالية.

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