"نتفليكس" تخالف التوقعات.. خسرت مليون مشترك وأسهمها ترتفع 2%

قفزت أسهم "نتفليكس" 2%، بعد أن قالت الشركة إنها خسرت عدداً أقل من المشتركين عما كان متوقعاً خلال الربع الثاني.

وأضافت الشركة أيضاً أنها بصدد الكشف عن شريحة منخفضة التكلفة للاشتراكات والمدعومة بالإعلانات في أوائل عام 2023.

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يأتي ذلك في أعقاب قيام "نتفليكس" بالاستفادة من شركة مايكروسوفت لتكون شريكاً لها في العرض المدعوم بالإعلانات.

وقالت الشركة في خطاب للمساهمين: "من المحتمل أن نبدأ في حفنة من الأسواق حيث يكون الإنفاق الإعلاني كبيراً".

وأضافت: "مثل معظم مبادراتنا الجديدة، نعتزم طرحها والاستماع والتعلم والتكرار بسرعة لتحسين عروضنا، لذلك، من المحتمل أن تبدو أعمالنا الإعلانية في غضون بضع سنوات مختلفة تماماً عما تبدو عليه في اليوم الأول".

وحذرت "نتفليكس" المستثمرين في الربع الأخير من أنها تتوقع فقدان حوالي مليوني مشترك، لكنها خسرت فقط حوالي 970 ألف مشترك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي ما يلي أبرز نتائج "نتفليكس":

- ربحية السهم: 3.20 دولار مقابل 2.94 دولاراً للسهم، وفقاً لمتوسط توقعات المحللين على Refinitiv.

- الإيرادات: 7.97 مليار دولار، مقابل 8.035 مليار دولار، وفقاً لمسح رفينيتيف.

- صافي المشتركين العالميين بأجر: خسارة 970 ألف مشترك مقابل توقعات بخسارة 2 مليون حسب تقديرات StreetAccount.

وقالت الشركة، التي يبلغ عدد المشتركين فيها حالياً 220.67 مليون مشترك، إنها تتوقع أن يصل صافي الإضافات إلى مليون مشترك في الربع الثالث، لتعكس بعض الخسائر التي شهدتها خلال النصف الأول من العام.

فيما توقع المحللون أن توجه نتفليكس فقدان 1.8 مليون مشترك.

على الجانب الآخر، حذرت الشركة من تأثير قوة الدولار الأميركي على إيراداتها الدولية، والتي تشكل 60% من صافي أرباحها.

ويأتي ارتفاع الدولار في الوقت الذي يرفع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي سجلت أعلى مستوياته منذ 4 عقود في الولايات المتحدة.

وأغلقت أسهم "نتفليكس"، التي تم تداولها بحوالي 700 دولار العام الماضي، يوم الثلاثاء عند مستوى يزيد قليلاً عن 200 دولار.