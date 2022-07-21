بيتكوين تمحو مكاسب 3 أيام.. ما علاقة تسلا؟

لامست عملة بيتكوين أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، متجاوزة 24 ألف دولار، قبل أن تعاود الانخفاض للمرة الأولى خلال 3 أيام.

وجاءت ارتفاعات بيتكوين خلال نهاية يوم أمس الأربعاء بعد أن كشفت شركة تسلا، أنها باعت حوالي 75% من حيازاتها من العملة المشفرة خلال الربع الثاني.

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وقالت تسلا إن ضعف بيتكوين أثر على أرباحها في الربع الثاني وأنها حولت 75% من حيازتها من العملة المشفرة إلى أوراق نقدية لدعم السيولة خلال فترة إغلاق كوفيد في الصين.

وقالت تسلا في بيان أرباحها يوم الأربعاء إن التحويلات أضافت 936 مليون دولار نقداً إلى الميزانية العمومية للشركة. ولم تحدد الشركة المصنعة حجم الضرر.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن اهتمامه بعملة بيتكوين ودوجكوين وسمح في وقت من الأوقات للعملاء بشراء سيارات الشركة الكهربائية باستخدام بيتكوين. قبل أن تعلّق لاحقاً خيار الدفع عن طريق بيتكوين مشيرةً إلى مخاوف بيئية بشأن تعدين العملة المشفرة.

اكتسبت بيتكوين حوالي 4.2% في التداولات في وقت سابق يوم الأربعاء، لكنها انخفضت بما يصل إلى 1.6% في المنطقة الحمراء بعد إعلان تسلا.