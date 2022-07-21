تحسن ملحوظ في أداء صندوق "سيكو السعودية ريت" لهذه الأسباب

قال رئيس إدارة الأصول في سيكو المالية، إبراهيم فطاني، إن صندوق "سيكو السعودية ريت" حقق تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي في متوسط قيمة الأصول وأيضاً في نسبة الإشغال والتأجير، وهو ما انعكس على صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية لتسجل 4.4% بنهاية الربع الثاني من 2022، مقارنة بنسبة 0.8% في الفترة المماثلة من 2021.

وأضاف إبراهيم فطاني في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن متوسط نسب صافي الدخل التأجيري إلى القيمة السوقية في قطاع الريت يختلف حسب نوعية العقار سواء مكتبية أو تجارية أو سكنية، والنسبة المحققة في الصندوق تأتي ضمن نطاق متوسط السوق.

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وأوضح أن ذلك نتيجة تحسن التأجير بشكل عام وتغير استراتيجية الصندوق التي كانت في الماضي ترتكز على أن يكون 50% من حجم الصندوق تملك في المشاعر المقدسة وتم تغيير تلك الاستراتيجية والتركيز على توزيع تملك الصندوق في بقية مناطق المملكة بما لا يقل عن 75% من الحجم لعقارات مدرة للدخل، وذلك بعد موافقة ملاك الوحدات.

وقال رئيس إدارة الأصول في سيكو المالية، إننا نمتلك 3 عقارات فندقية في مكة المكرمة وعقارا مكتبيا في الرياض، ونترقب الاستحواذ على عقار آخر في الرياض، ونترقب موافقة هيئة السوق المالية على ذلك.

وأضاف أن الصندوق ملتزم بتوزيع نسبة 90% من أرباحها على مالكي الوحدات.

وأوضح أن التعافي الأكبر في القطاع العقاري كان في القطاع الفندقي لا سيما في المشاعر المقدسة بعد رجوع الحجاج والمعتمرين متوقعاً تحسنها أكثر مستقبلا.

وكان صندوق "سيكو السعودية ريت" قد أعلن عن نتائجه الفصلية للفترة المنتهية في 30 يونيو. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أصول الصندوق بنسبة 3.4% إلى 515 مليون ريال بنهاية الربع الثاني.