كيف تسحب أبل دولارين يومياً من جيوب حاملي هواتف آيفون؟

رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته للقيمة السوقية لشركة أبل إلى ما يزيد عن 3 تريليونات دولار، معللاً السبب بنموذج أعمالها الذي يشبه نظام الاشتراك، والذي يرسم مساراً واضحاً لأعمال الشركة.

وفي حين أن السوق لا يزال يميل إلى تقييم صانع آيفون كشركة صناعة أجهزة، فإن التحول إلى نهج قائم على "القيمة الدائمة" - والذي يأخذ في الاعتبار الإيرادات المتكررة من الخدمات - يشير إلى ارتفاع طويل الأجل إلى أكثر من 200 دولار للسهم الواحد، أو أكثر وفقاً لما كتبه محللو مورغان ستانلي في مذكرة، وهو السعر الذي يجعل القيمة السوقية للشركة تتجاوز 3 تريليونات دولار. وأغلقت أسهم أبل عند 153 دولاراً يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وكتب المحللون بقيادة إريك وودرينغ: "يتحول نموذج أعمال أبل من نموذج يعمل على زيادة نمو بيع الأجهزة إلى الحد الأقصى الذي يزيد من تسييل القاعدة المثبتة". وأضافوا أن الإفصاحات المتزايدة لعملاق التكنولوجيا بشأن إيرادات الخدمات وقاعدة المستخدمين المثبتة، وابتعادها عن الإبلاغ عن وحدات آيفون، دليل على هذا التحول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال وودرينغ، الذي أوصى بزيادة وزن شركة أبل في المحافظ الاستثمارية، إن نموذج القيمة مدى الحياة الخاص به يفترض أن مستخدمي أبل سينفقون دولارين في اليوم على منتجات أو خدمات أبل، وهو رقم حققه بالفعل مالكو آيفون في الولايات المتحدة. وقال إن سعر السهم الحالي يعني خصماً مادياً للتقييم لمنصات التكنولوجيا الأخرى وأعمال البرمجيات كخدمة.

وبلغت القيمة السوقية لشركة أبل لفترة وجيزة 3 تريليونات دولار في 3 يناير. وتراجعت الأسهم بنسبة 16% منذ ذلك الحين وسط هزيمة أوسع لأسهم التكنولوجيا، مع مزيج من أسعار الفائدة المرتفعة والخوف من ركود عالمي محتمل يثير مخاوف المستثمرين.