يوم الحسم.. أوروبا تبدأ العد التنازلي بانتظار قرار عودة الغاز الروسي

بدأت الحكومات الأوروبية وتجار الغاز، العد التنازلي، اليوم الخميس، لمعرفة ما إذا كان أكبر خط أنابيب روسي إلى القارة سيعاد تشغيله بعد الصيانة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى أن الصادرات عبر خط الغاز "نورد ستريم" ستستأنف بكميات منخفضة، وبشروط.

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فيما تشير طلبات شحنات الغاز الآن إلى أن التدفقات ستعود بنسبة 40% من السعة، وهي نسبة أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، فإن الطلبات ليست ضماناً للتسليم، ولن يعرف التجار على وجه اليقين، إلا في وقت لاحق اليوم، عندما تنتهي فترة صيانة خط الأنابيب التي تبلغ 10 أيام.

وكانت موسكو تقيد شحنات الغاز إلى أوروبا منذ شهور، لكن القارة لا تزال تعتمد على القليل الذي تحصل عليه لملء الكهوف الملحية المتقاعدة وخزانات المياه الجوفية ومستودعات الوقود التي تحتفظ بمخزونات الوقود لديها.

وبدون الغاز الروسي، من غير المرجح أن يكون لدى أوروبا إمدادات كافية لتدفئة المنازل وإبقاء الأضواء مضاءة طوال فصل الشتاء. ويمثل خطر قطع الإمدادات ضررا اقتصاديا هائلا على أوروبا، وخاصة ألمانيا.

ويستعد صانعو السياسة للأسوأ، حيث كشف الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عن خطة لمحاولة كبح استهلاك الغاز بنسبة 15%.

حتى إن مفوض الميزانية، يوهانس هان، قال إنه لا يتوقع عودة خط الأنابيب، لكن المحللين يعتقدون الآن أن روسيا لديها نفوذ أكبر إذا أبقت أوروبا على التخمين.

من جانبه، قال رئيس تجارة الطاقة في DB Group Europe، تيم بارتريدج، في تقرير يوم الأربعاء، إن "إرسال التدفقات، لكن عند مستويات متدنية، يصب في مصلحة روسيا"، إذ يسمح للكرملين بالاستمرار في استخدام خط الأنابيب كوسيلة لزيادة التقلبات، مع الاستمرار في جني أرباح هائلة من أسعار الطاقة المتضخمة.

ومع انتشار المخاوف بشأن نقص الغاز بالفعل في كل الأسواق، تراجع اليورو للتداول حول مستوى التكافؤ مع الدولار.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الإغلاق الكامل للإمدادات الروسية سيعرض ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لخطر فقدان ما يقرب من 5% من ناتجها الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، كانت شركة غازبروم ممتلئة بالنقد بسبب ارتفاع أسعار الغاز، على الرغم من انخفاض الصادرات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وتشير طلبات شحنات الغاز التي نشرتها شركة Nord Stream AG، مشغل الرابط، إلى أن التدفقات ستستأنف بنسبة 40% من السعة.

وهذا أعلى من رقم 30% الذي نشره مسبقاً مشغلو الشبكة في ألمانيا، والتي تمثل نهاية خط الأنابيب.

وإذا استؤنفت الإمدادات عند المستوى الأعلى، اليوم الخميس، فمن المرجح أن تنخفض الأسعار، وفقاً لمجموعة غولدمان ساكس.

وقال محللون من بينهم سامانثا دارت في تقرير: "العدد الكبير من العملاء الذين توقعوا أن يظل خط الأنابيب متوقفاً بعد انتهاء الصيانة يشير إلى احتمال حدوث عمليات بيع في أسعار الغاز الأوروبية من المستويات الحالية".

لكن الأمور يمكن أن تسوء، إذ قال بوتين إن التدفقات قد تنخفض إلى 20% فقط في أقرب وقت الأسبوع المقبل إذا لم يتم إرسال التوربينات، وهي جزء رئيسي يدفع الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى وجهاتها المستهدفة، بعد أن علقت في العقوبات عندما تم إرسالها للإصلاحات في كندا.