أرباح "تسلا" تتجاوز التوقعات.. وماسك يكشف عن مشكلة تؤرق الشركة

كشفت نتائج أعمال شركة تسلا، التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأربعاء، عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين، إذ ساعدت سلسلة من الزيادات في أسعار سياراتها الكهربائية على تعويض تحديات الإنتاج الناجمة عن الإغلاقات المتعلقة بـ"كوفيد" في الصين.

وقال المدير المالي للشركة، زاكاري كيركورن، إن "تسلا" ما زالت تسعى للوصول إلى نمو بنسبة 50% في عمليات التسليم هذا العام، مضيفاً أنه في حين أن الهدف أصبح أكثر صعوبة، "لا يزال من الممكن مع التنفيذ القوي".

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بدوره، توقع الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أن يبدأ التضخم في التراجع بحلول نهاية عام 2022، وأن تستقر أسعار معظم السلع الأساسية.

وقال ماسك في مؤتمر عبر الهاتف، إن "تسلا" ليس لديها مشكلة في الطلب، لكنها تواجه مشكلة في الإنتاج.

ورفض ماسك فكرة أن المشاكل الاقتصادية العالمية تضر باهتمام المستهلكين من ناحية منتجات "تسلا"، على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات إلى ما سمّاه "مستويات حرجة"، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما ارتفع سعر طراز (Y) من "تسلا" في الولايات المتحدة، إلى 65990 دولاراً، بأكثر من 30% منذ بداية عام 2021.

كما ارتفعت أسهم "تسلا" بنحو 1% في تعاملات ما بعد الإغلاق، إلا أنها منخفضة بنحو 40% من ذروتها في نوفمبر.

وأنهى مصنع "تسلا" في الصين الربع الثاني بمستوى إنتاج شهري قياسي.

وقال ماسك إن المصانع الجديدة في برلين وتكساس تهدف إلى إنتاج 5000 سيارة أسبوعياً بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن مصنع برلين أنتج 1000 سيارة أسبوعياً في يونيو.

وعلّق محللو مورغان ستانلي، في تقرير بعد إعلان أرباح "تسلا"، أنهم يرون "رياحا معاكسة على المدى القريب بسبب التحديات (الجديدة) مع زيادة الإنتاج الجديد، لا سيما في برلين".

وأقر المسؤولون التنفيذيون في "تسلا"، ببعض الضيق المستمر في إمدادات الجيل الأقدم من الرقائق الدقيقة، لكنهم قالوا إنه لا توجد مشكلات كبيرة في إمدادات الرقائق والبطاريات التي تمنع عمليات الإغلاق غير المتوقعة المرتبطة بـ"كوفيد".

وسجلت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية، ربحاً معدلاً قدره 2.27 دولار للسهم للربع الثاني مقابل تقديرات المحللين البالغة 1.81 دولار، إلا أنه أقل من 3.22 دولار في الربع السابق.

وانخفض هامش الربح الإجمالي للسيارات إلى 27.9%، بانخفاض عن العام السابق والربع السابق، وسط ضغوط تضخمية.

كما انخفض إجمالي إيرادات "تسلا" إلى 16.93 مليار دولار في الربع الثاني من 18.76 مليار دولار في الربع السابق، منهية خطها في تسجيل إيرادات قياسية في الأرباع الأخيرة.

وكان المحللون يتوقعون عائدات تبلغ 17.10 مليار دولار، وفقاً لبيانات IBES من Refinitiv.