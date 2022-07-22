الاستهلاك العالمي للطاقة يسجّل أكبر قفزة منذ 50 عاماً

أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة بريتيش بتروليوم العالمية، أن الطلب على الطاقة سجل ارتفاعاً تاريخياً خلال الفترة الماضية، يعد الأعلى منذ أكثر من 50 عاماً.

وبحسب الاستعراض الإحصائي الصادر عن "بريتيش بتروليوم" والذي يغطي بيانات الطاقة حتى عام 2021، ويُعتبر مصدر بيانات أساسيا للعديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، فقد سجل استهلاك الطاقة العالمية الأولية زيادة بنسبة 5.5%، وهو أسرع نمو منذ بداية سبعينيات القرن الماضي.

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وقال تقرير نشره موقع "أويل برايس" العالمي، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن "تأثير جائحة كورونا لا يزال يهيمن على إحصاءات استخدام واستهلاك الطاقة، حيث انخفض استهلاك الطاقة والإنتاج بشكل كبير في عام 2020، لكن منذ ذلك الحين انتعش الطلب".

وأشار إلى أن مشاكل سلاسل التوريد أثرت على قدرة منتجي الطاقة على الاستجابة، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب الإحصاء الصادر عن "بريتيش بيروليوم"، فقد سجل الاستهلاك العالمي الأساسي للطاقة نمواً بنسبة 5.5% العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويمثل هذا أسرع نمو في استهلاك الطاقة منذ أوائل السبعينيات، وهو انعكاس للطلب العالمي القوي الذي ارتد من انخفاض استهلاك الطاقة في العام 2020 بسبب الجائحة.

وانتعشت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من مستويات عام 2020، حيث نمت بنسبة 5.9% في عام 2021.

ومع ذلك، لا يزال هذا أقل بنسبة 1% تقريباً من المستويات القياسية التي تم تسجيلها في العامين 2018 و2019.

ولا يزال النفط يمثل ما يقرب من ثلث استهلاك الطاقة في العالم، ففي عام 2021 استهلك العالم 94.1 مليون برميل يومياً من النفط، وكانت هذه زيادة بنسبة 6% عن عام 2020، غير أنها لا تزال أقل بنسبة 3.7% من الاستهلاك في عام 2019.

ونما إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بمقدار 5 مليون برميل في اليوم عن مستويات عام 2019.

وانخفضت طاقة التكرير بنحو 500 ألف برميل في اليوم في عام 2021، وهو أول انخفاض منذ أكثر من 30 عاماً، وهذا أحد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الضغط التصاعدي على أسعار المنتجات النهائية مثل البنزين والديزل، بحسب الاحصاء الذي نشرته "بريتيش بيتروليوم".