.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ملياردير هندي يتجاوز بيل غيتس.. ويصبح رابع أغنياء العالم

  • الخط
الملياردير الهندي، غواتام أداني
الملياردير الهندي غواتام أداني
ثروات

ملياردير هندي يتجاوز بيل غيتس.. ويصبح رابع أغنياء العالم

ارتفعت ثروته منذ بداية العام بحوالي 36 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، تفوق الملياردير الهندي غواتام أداني، صاحب مجموعة "أداني"، على الأميركي، بيل غيتس، ليصبح رابع أغنى شخص على مستوى العالم.

ووفقا لبيانات المؤشر، ارتفع صافي ثروة أداني - الذي أسس أعماله على التجارة الزراعية والفحم والمواني - إلى 112.5 مليار دولار، حيث تعتبر ثروته مرتفعة منذ بداية العام الجاري بحوالي 36 مليار دولار.

وبذلك تجاوزت ثروة الملياردير الهندي نظيرتها، للشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بحوالي 230 مليون دولار، إذ تراجعت ثروة الأخير هذا العام مع تسريع وتيرة عطائه الخيري.

أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار والمخاوف من رفع شديد للفائدة أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار والمخاوف من رفع شديد للفائدة

يشار إلى أن أداني، زاد أيضا من تبرعاته الخيرية في يونيو بمناسبة عيد ميلاده الستين، إذ تعهد بالتبرع بمبلغ 7.7 مليار دولار لمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية.

أما "وارن بافت" الذي تراجع في المرتبة السابعة في التصنيف، فتبرع بأكثر من 35 مليار دولار للأعمال الخيرية منها 3.1 مليار دولار في يونيو فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات واسعة في العراق تطالب برد فعل قوي ضد تركيا بعد هجوم دهوك احتجاجات واسعة في العراق تطالب برد فعل قوي ضد تركيا بعد هجوم دهوك
اكتشف المزيد