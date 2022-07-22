"غوغل" تعيد طرح نظارتها الذكية بمواصفات خارقة.. هذه أبرزها

تبدأ شركة غوغل الأميركية اختبار نظاراتها الذكية مجدداً الشهر المقبل، وذلك بعد سنوات من تعثر هذا المشروع، إلا أن النسخة الجديدة من هذه النظارات يتوقع أن تُحدث ضجة عند طرحها في الأسواق بسبب المواصفات الخارقة التي تتمتع بها.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن لدى النظارة الذكية الجديدة قدرات هائلة من بينها تقديم ترجمة فورية لمرتديها من لغة إلى لغة أخرى، وهو ما يُمكن أن يسهل الكثير على الناس ويجعلهم في غنى عن استخدام الهاتف النقال خلال تجوالهم أو عند قراءة الصحف والمجلات أو اللوحات العامة في الشوارع، كما سيكون لديها القدرة على قراءة الخرائط وإرشاد مرتديها على الطريق.

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وأضاف التقرير أن "شركة التكنولوجيا العملاقة أعلنت أن مجموعة صغيرة من المختبرين وموظفي الشركة المختارين الموثوق بهم، سيبدأون في استخدام أجهزة الواقع المعزز الجديدة الشهر المقبل لمعرفة كيف تؤثر على حياة الناس اليومية".

وتأمل "غوغل" أن تساعد نظارات الواقع المعزز في مجموعة من المهام المختلفة، بما في ذلك كيفية الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) أو ترجمة قائمة موجودة أمامها مباشرة إلى لغة مختلفة.

وقال عملاق التكنولوجيا ومقره كاليفورنيا: "ستشمل هذه النماذج الأولية شاشات العرض داخل العدسة والميكروفونات والكاميرات - لكن سيكون لها قيود صارمة على ما يمكنهم فعله".

وسيتم اختبار النماذج الأولية للنظارة اعتباراً من أغسطس، وهي نظارة لا تدعم التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو على الرغم من أنه سيتم استخدام بيانات الصورة لتمكين تجارب مثل ترجمة القوائم أو إعطائك الاتجاهات إلى موقع قريب.

وكتب مدير المنتجات في شركة غوغل، جوستون باين، في منشور: "إنه وقت مبكر، ونريد أن نحقق هذا الأمر بشكل صحيح، لذا فإننا نأخذ الأمر ببطء، مع تركيز قوي على ضمان خصوصية المختبرين ومن حولهم".

وقالت "غوغل": "تبدو هذه النماذج الأولية البحثية مثل النظارات العادية، وتتميز بشاشة عرض داخل العدسة، وتحتوي على مستشعرات صوتية ومرئية، مثل الميكروفون والكاميرا".

وكشفت "غوغل" المملوكة لشركة "ألفابيت" والتي لا تزال تحقق غالبية إيراداتها من البحث، عن نظارات الواقع المعزز (AR) لأول مرة في مؤتمر مطوريها في مايو الماضي.

وتخوض "غوغل" معركة مستمرة مع شركات أبل ومايكروسوفت وميتا المالكة لشبكة فيسبوك لبناء نظارات الواقع المعزز التي أصبحت في الواقع متكيفة على نطاق واسع.