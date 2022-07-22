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CMarkits للعربية: هذه العوامل قد تمنع "أوبك بلس" من التوجه لزيادة أكبر في الإنتاج

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خاص

CMarkits للعربية: هذه العوامل قد تمنع "أوبك بلس" من التوجه لزيادة أكبر في الإنتاج

قالت إن مسألة زيادة إمددات النفط ليست واضحة حتى الآن

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits، الدكتور يوسف الشمري، إن مسألة زيادة إمددات النفط ليست واضحة حتى الآن، على الرغم من توقعات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن يتخذ تحالف أوبك بلس قرارات بشأن زيادة الإنتاج أكثر، خلال اجتماعه المقبل المزمع في أغسطس.

وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية"، أنه من دون أي زيادة إضافية مزمعة للنفط، سيصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 11 مليون برميل، وبالتالي هناك سعة فائضة بين مليون إلى 1.5 مليون برميل في السعودية، إضافة إلى مليون برميل من الإمارات.

وأشار إلى أنه تاريخيا، لا تستهلك دول منظمة أوبك سعتها الاحتياطية إلا في الظروف القصوى بحالات الطوارئ.

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وذكر الشمري، أن الزيادة في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة بعد أغسطس قد تكون واردة، لكنه استبعد أن تكون كبيرة، متوقعا أن تكون بنحو 200 إلى 300 ألف برميل من السعودية.

ولفت إلى أن الركود الاقتصادي يضغط حاليا على الأسواق، كما أن الأنشطة الاقتصادية في الصين لم تعد إلى كامل طاقتها بسبب الإغلاقات المتعلقة بكورونا، فضلا عن أن الأسعار المرتفعة في أميركا أثرت على الطلب.

وأفاد بأن كل ذلك عوامل وأسباب، تضع مسألة توجه "أوبك بلس" لزيادة أكبر في الإنتاج بعد أغسطس، موضع شك، مشيرا إلى أن أي زيادة قد تخفض الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

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