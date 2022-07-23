سيارة بدون سائق والتحكم بها بالهاتف ويبلغ ثمنها 37 ألف دولار

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو" النقاب عن سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل وذاتية القيادة، لكن الأهم في هذه المركبة أن سعرها يبلغ 37 ألف دولار فقط، ما سيجعلها تنافس المركبات التقليدية الرخيصة من حيث السعر والمواصفات.

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية نت" إن السيارة الجديدة التي تحمل اسم (Apollo RT6) تحتوي على عجلة قيادة قابلة للفصل لإتاحة مساحة أكبر للركاب، ويمكن التحكم بها من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف النقال.

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وهذه هي أول مركبة ذاتية القيادة (AV) من شركة "بايدو" الصينية ولا تتطلب تقنية التعديل التحديثي لسيارة تقليدية، بحسب "ديلي ميل".

ويزعم نائب الرئيس الأول في شركة "بايدو" أن قدرة القيادة في المركبة الجديدة تعادل سائقاً ماهراً يتمتع بخبرة 20 عاماً.

وتأمل شركة "بايدو" في تشغيل الكابينة في الصين في النصف الثاني من عام 2023 كجزء من مشروع (Apollo Go)، وهو خدمة نقل الركاب المستقلة، أي أن المركبة ستعمل كسيارة أجرة لنقل الركاب ولكن لن يكون لها سائق وإنما يتم التحكم بها من خلال تطبيق هاتفي فقط.

وقال روبن لي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بايدو": "سيمكننا هذا التخفيض الهائل في التكلفة من نشر عشرات الآلاف من المركبات في جميع أنحاء الصين".

وأضاف: "نحن نتحرك نحو مستقبل حيث سيكون ركوب الروبوتات نصف تكلفة ركوب سيارة أجرة اليوم".

والمركبة (Apollo RT6) هي الجيل السادس من مركبات (AV) التي طرحتها شركة "بايدو" الصينية، وأهم ما يميز هذه المركبة الجديدة أن تكلفة تطويرها أقل بكثير من الطرز الأخرى.

وللمقارنة، أطلقت "بايدو" أبولو مون، الجيل الخامس من مركباتها غير المأهولة، في حزيران/يونيو 2021، بتكلفة حوالي 71 ألف دولار أميركي للمركبة، أي أن السيارة الجديدة يبلغ ثمنها أقل من نصف الطراز السابق.

ويمكن لبطارية (RT6) الكهربائية أن تستوعب ما بين راكبين إلى أربعة ركاب اعتماداً على ما إذا كانت عجلة القيادة مشغولة أم لا.

وتسمح عجلة القيادة القابلة للفصل أيضاً بتركيب أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الألعاب ورفوف الأمتعة وآلات البيع ضمن مساحة أرضية تبلغ 15.6 قدماً في 6.1 قدماً.

ووفقاً لشركة "بايدو" فإن قاعدة عجلات المركبة الجديدة التي يبلغ طولها 9.3 قدماً تجعلها بحجم سيارة من الفئة (A)، ولكنها تحتوي على مساحة سيارة من الفئة (B) وتجربة سيارة من الفئة (C).

وتقول الشركة المنتجة إن هذه المركبة الجديدة تشكل خليطاً بين سيارة الدفع الرباعي وسيارة الصالون الصغيرة، وتوفر مساحة للأرجل تبلغ 41 بوصة (105 سم) للمقعدين الموجودين في الجزء الخلفي من السيارة فوق أرضية مسطحة تماماً.

وتتميز (Apollo RT6) بواجهة خارجية مستقبلية مع أبواب منزلقة كهربائية ذكية، يمكن فتحها عبر اتصال "بلوتوث" أو إدخال كلمة المرور أو من خلال تطبيق الهاتف.