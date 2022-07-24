هل يمكنك طلب إنترنت مجاني من الجيران؟.. شائع جداً في هذه الدولة الأوروبية

أظهرت بيانات جُمعت بواسطة استطلاع المستهلكين العالمي لشركة Statista، أن 16% من المستجيبين الهولنديين عبر الإنترنت قالوا إنهم يدخلون بشكل أساسي إلى الإنترنت في المنزل عبر شبكة الواي فاي (النطاق العريض)، الخاص بجيرانهم.

ويمثل هذا أكثر من ضعف معدل الأشخاص في البلدان المختارة الأخرى، حيث تبلغ ألمانيا المجاورة 7% وفرنسا 6%.

مادة اعلانية

ووفقاً للاستطلاع، كان 40% فقط من المستجيبين في هولندا لديهم إمكانية الوصول إلى النطاق العريض و14% إضافيين عبر بيانات الهاتف الذكي أو من خلال أجهزتهم اللوحية في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، كان لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معدلات أقل من البالغين الذين يستخدمون شبكة WiFi الخاصة بجيرانهم، بنسبة 3% و2% على التوالي. إذ كان لدى الولايات المتحدة أيضاً نسبة منخفضة نسبياً من الأشخاص الذين يستخدمون النطاق العريض، بنسبة 43%، في حين أن المملكة المتحدة كانت أعلى بنسبة 76%.

في حين أن أسباب هذا التناقض ليست واضحة تماماً من البيانات وحدها، فمن المثير للاهتمام ملاحظة أن اقتحام شبكة WiFi مشفرة ليس جريمة جنائية في هولندا، على الرغم من وجودها في بلدان أخرى.