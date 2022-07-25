خطوة غير معتادة من أبل.. خصم نادر على هواتف آيفون الرائدة

كشفت شركة أبل عن عرض ترويجي نادر للمستهلكين في الصين اليوم الاثنين، والذي يقدم خصومات كبيرة على أجهزة آيفون الرائدة والملحقات لمدة 4 أيام، قبل إطلاق أجهزتها من الجيل الجديد.

ووفقاً لإشعار على موقعها على الإنترنت، فإن الشركة، التي تتردد عادة في تغيير الأسعار، ستقدم خصماً يصل إلى 600 يوان (89 دولاراً) على آيفون 13 برو، بين 29 يوليو والأول من أغسطس.

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ولكي يكون الشخص مؤهلاً لهذا الخصم، يتعين على المشتري استخدام واحدة من عدد محدد من منصات الدفع، مثل Alipay التابعة لشركة آنت غروب.

وتأتي الخصومات في وقت يحاول الاقتصاد الصيني التعافي من عمليات الإغلاق الرئيسية التي سببها فيروس كوفيد-19 في مركزي الأعمال شنغهاي وبكين، والتي أضرت بمبيعات العلامات التجارية المحلية الرائدة للهواتف الذكية مثل شاومي، وفيفو، وأوبو.

وخالفت شركة أبل هذا الاتجاه من خلال تسجيل نمو صحي في مبيعاتها في الصين خلال يونيو، وفقاً للإحصاءات الوطنية، على الرغم من أن الخصومات تشير إلى أن لديها فائضاً في المخزون يتجه إلى النصف الأخير من العام.

بدورها، قالت شركة الأبحاث Canalys هذا الشهر، إن ضعف الطلب الاستهلاكي والتضخم وقضايا سلسلة التوريد تسببت في انخفاض بنسبة 9% في مبيعات الهواتف الذكية العالمية في الربع الثاني. وتحملت الشركات الصينية العبء الأكبر من تلك الضربة، حيث سجلت انخفاضاً بأكثر من 10%.

ومن المقرر أن تعلن شركة أبل، عن نتائجها المالية للربع الثالث يوم الخميس، ومن المتوقع أن تسجل أبطأ نمو ربع سنوي في المبيعات منذ الأيام الأولى للوباء.

وحافظت شركة أبل تقليدياً على أسعار آيفون دون تغيير، على الرغم من أن الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت هذا العام دفعتها بالفعل إلى خطوة غير عادية، تمثلت في رفع الأسعار في اليابان استجابة لضعف الين الياباني بشكل كبير.

وتقدم الشركة العديد من خيارات الدفع في الصين، بما في ذلك خطط التقسيط وأسعار أقل للطلاب. لكنها امتنعت عن تخفيض منتجاتها الرئيسية في البلاد لسنوات.