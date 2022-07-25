بلومبرغ: السعودية أكبر متلق لاستثمارات مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الأول

تراجعت استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في النصف الأول من العام الجاري، مع انخفاض الإنفاق إلى الصفر في كل من روسيا وسريلانكا ومصر، وفقاً لدراسة أجراها مركز التمويل والتنمية الأخضر.

وبلغ حجم التمويل والاستثمارات 28.4 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2022، مقارنة بـ 29.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للمركز التابع لجامعة فودان.

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وقالت الدراسة إن أرقام النصف الأول كانت أقل بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأوضحت أن حوالي 11.8 مليار دولار ذهبت إلى الاستثمارات، فيما ذهبت 16.5 مليار دولار إلى عقود البناء الممولة جزئياً من خلال القروض الصينية.

وأشارت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من أكبر المتلقين لاستثمارات المبادرة، في حين لم تتلق أي مشاريع للفحم، أموالا في النصف الأول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تعرضت للنقد، حيث إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، اتهمتها الولايات المتحدة باستخدام "دبلوماسية الديون" لجعل الدول النامية أكثر اعتماداً، وهي الاتهامات التي نفتها بكين.