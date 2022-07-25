هل تخرج العملات المشفرة من كبوتها أقوى أم تواصل التراجع؟

قال خبير العملات المشفرة عبدالله مشاط، إن خطوة انتقال عملة إيثريوم من إثبات العمل إلى إثبات الملكية هي خطوة طال انتظارها، وسوف تنقل آلية حفظ وتعدين العملة من طريقة بيتكوين الأساسية إلى طريقة جديدة مختلفة تماماً.

وأضاف مشاط، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الطريقة الجديدة تتطلب من كل فرد لكي يشارك في الشبكة أن يضع 32 إيثريوم مختلفا في الشبكة ليكون جزءا منها.

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وأوضح أن هدف تلك الطريقة بحسب المؤسس المشارك لشبكة إيثريوم بلوكتشين، فيتاليك بوتيرين، هو سرعة كفاءة الشبكة وتقليل التكلفة وزيادة التعامل على الشبكة.

وقال عبدالله مشاط، إن الشهور الأخيرة شهدت مشاكل كبيرة لمنصات تداول العملات المشفرة بسبب الاقتراض وخطورة إفلاس بعض المنصات، إلا أنها تجاوزت تلك المرحلة واستطاعت بعض المنصات تخفيف متوسط السعر والابتعاد عن بعض المنتجات الخطيرة وأبرزها الاقتراض بنسب مرتفعة جدا، وكان الأفراد يحصلون على الوديعة بعائد 18 و20% وذلك لا يحدث في أي قطاعات ناضجة، لأنها عوائد مرتفعة جداً.

وأضاف أن الجميع يراقب أسعار العملات ولا يراقب الكثير من المؤشرات الهامة جدا الأخرى منها أعداد المحافظ والمستخدمين النشطين وأعداد المالكين لإيثريوم أو بيتكوين كامل.

وأوضح أن هبوط العملات المشفرة طبيعي بحكم هبوط كل الأصول، بينما الهبوط كان بنسبة أكبر في الأصول المشفرة بحكم خطورتها العالية وأنها جديدة مقارنة بالأصول الأخرى.

وتوقع مشاط خروج الكثير من المغامرين من سوق العملات المشفرة لأنهم دخلوا لتحقيق مكاسب كبيرة سريعة، وبذلك سنرى بناء بطيئا للأصول المشفرة ووجود مستثمرين طويلي الأجل.