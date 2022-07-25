وظيفة براتب 15000 دولار.. المطلوب إقامة في الفنادق واسترخاء على الشاطئ

أقام موقع Hotels.com مسابقة سيحصل الرابح فيها على مبلغ 15000 دولار وجولة طويلة خلال الصيف لزيارة الشواطئ والإقامة في موتيلات قديمة للشركة في الولايات المتحدة، ولكن بشرط!

يبحث موقع حجز الفنادق عن نزيل لموتيل "Retro Beach" والذي سيعيد إحياء وتوثيق أمور نادرة للعصر الذهبي للفندق من أجل الأجيال المستقبلية، مقابل الحصول على مبلغ 15000 دولار لزيارة "أفضل 10 موتيلات شاطئية قديمة" للشركة عبر الولايات المتحدة هذا الصيف.

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ويشمل المبلغ منحة سفر بقيمة 10000 دولار - لفنادق بعيدة في جميع أنحاء البلاد، من فلوريدا وماين إلى ولاية واشنطن وجنوب كاليفورنيا - و5000 دولار "راتب" لتنفقه على ما تريد أثناء سفرك، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال موقع Hotels.com إنه سيجهز الفائز في المسابقة بواقٍ من الشمس، ومظلات ونظارات شمسية عتيقة، ومبرد، وراديو AM / FM يعمل بالطاقة الشمسية، وكاميرا بولارويد (فورية) قديمة. فيما سيكون المطلب الوحيد من الفائز: استخدام تلك الكاميرا لتوثيق الرحلة "للأجيال القادمة".

وللتقدم، سيتعين عليك ملء استبيان عبر الإنترنت يسألك عن اسم حساب إنستغرام الخاص بك، ويتضمن أسئلة من قبيل: "إن عدت إلى الخمسينيات من القرن الماضي، فمع من ستقضي إجازتك على الشاطئ؟"، و"صِف سبب كون فندق ريترو بيتش هو المكان المثالي لك في كل مدينة من المدن الأميركية التي تنتشر بها هذه السلسلة".

وقالت الشركة إنها ستختار فائزاً بناءً على 3 مقاييس: الإبداع والأصالة وجودة الإرسال والملاءمة للموضوع.

ويشتمل برنامج رحلة المسافر الفائز على موتيلات شاطئية قديمة في جميع أنحاء البلاد، مثل فندق The Pearl في سان دييغو ومونتوك بيتش هاوس في لونغ آيلاند، نيويورك. وتأتي الفنادق من تصنيف موقع Hotels.com لأفضل 10 "فنادق شاطئية قديمة الطراز" في الولايات المتحدة، استناداً إلى عوامل مثل متوسط تقييمات النزلاء، وتصميم الفندق، والسعر، والموقع.

القواسم المشتركة بينها هي مزيج جماعي من وسائل الراحة الحديثة وجماليات الماضي. ومثال على ذلك: فندق Vagabond الذي تم تجديده في ميامي، والذي تم افتتاحه في الأصل عام 1953، ولا يزال يتميز بالعديد من عناصر التصميم الأصلية التي تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وبار تيكي ذو الألوان الزاهية بجانب المسبح.

وقالت المتحدثة باسم موقع Hotels.com، ميليسا دومين، في بيان: "هذه الفنادق الخالدة ليست فقط ميسورة للنزلاء، ولكنها ستنقل مرتادي الشواطئ في الوقت المناسب للانفصال والاسترخاء حقاً".

وفقاً للشركة، يمكن أن تكون أسعار هذه الفنادق الصغيرة معقولة أكثر من متوسط أسعار الفنادق الفخمة الفاخرة. ومع ارتفاع أرقام السفر جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الغاز والتضخم القياسي، فمن المنطقي أن يرغب أي شخص يحجز إجازة على الشاطئ في توفير المال كيفما أمكنه ذلك.

ومن المقرر إغلاق باب التقديم في 5 أغسطس، ويخطط موقع Hotels.com لإخطار الفائز بحلول 12 أغسطس، تاركاً القليل من الوقت للاستمتاع بالشاطئ قبل نهاية الصيف. فيما يشترط ألا يقل عمر المشتركين عن 21 عاماً للمنافسة على الوظيفة.