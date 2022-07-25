"ضمان للاستثمار": 3 عوامل ستؤثر إيجاباً على الأرباح الفصلية للبنوك الإماراتية

توقع رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، ارتفاع الأرباح الفصلية لعدد من البنوك الإماراتية، منها الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الأول.

وأوضح العدو في مقابلة مع "العربية"، أن أرباح تلك البنوك خلال الربع الثاني من العام 2022، ستأتي بدعم من 3 عوامل رئيسية، الأول هو انعكاس رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، إيجابا على هوامش الفوائد في البنوك، في حين أن العامل الثاني يتمثل بالأرباح التي لا تأتي من الفوائد، بينما العامل الثالث هو انخفاض قيمة المخصصات مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

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وقال إنه من المتوقع في ضوء النتائج الجيدة للبنوك، أن ترتفع أسهمها في الأسواق الإماراتية بعد الانخفاضات الأخيرة التي شهدتها.

وأضاف أن ما حدث مؤخرا هو الضغوطات البيعية على مؤشرات أسواق الإمارات عموما، وقطاع البنوك بشكل خاص، مشيرا إلى تفاعل المستثمرين إيجابا مع توقعات نتائج البنوك، لا سيما بعد إعلان مصرف أبوظبي الإسلامي عن نتائجه الفصلية.

وبالنسبة للقطاع العقاري، توقع أن تكون نتائج شركتي إعمار والدار إيجابية جدا، حيث من المنتظر أن يكون هناك نمو كبير في أرباح الشركتين.