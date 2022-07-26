أزمة بين "علي بابا" وشركة تابعة.. عزلت 7 ممثلين لـ"النملة"

عزلت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع المديرين التنفيذيين لشركة "آنت غروب" المالية التابعة من شراكتها، مما أدى إلى تغيير الهيكل الرئيسي الذي يحافظ على السيطرة على عملاق التجارة الإلكترونية.

وأفاد تقرير سنوي نُشر اليوم الثلاثاء، بأن الشركة التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، عزلت مديري "آنت غروب" التنفيذيين بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إريك جينغ، ورئيس التكنولوجيا ني شينغ جون، إضافة إلى 5 آخرين كشركاء.

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كما تقاعد اثنان من المديرين التنفيذيين من "علي بابا"، هما: سيمون هو، ووانغ شيوي، مما خفض عدد الشركاء إلى 29 من 38 سابقاً.

وقالت علي بابا إنه كجزء من التعديل الأخير، لن يُسمح إلا لموظفيها بأن يصبحوا شركاء.

وتم إجراء التغييرات بحلول نهاية مايو، وفقاً لتقريرها السنوي.

وأوضحت "مجموعة النملة"، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن هذه الخطوة جاءت كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز حوكمة الشركات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأصبحت شراكة علي بابا، التي تم تشكيلها في عام 2010، وسيلة رئيسية لمؤسسي الشركة والمديرين التنفيذيين للحفاظ على سيطرتهم على الكيان خلال طرحه العام الأولي الضخم بعد 4 سنوات.

وسمح هذا الترتيب للإدارة العليا بترشيح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لموافقة المساهمين.

وقامت "آنت غروب" أيضاً بتجديد مجلس إدارتها في الأشهر الأخيرة، مما زاد عدد المديرين المستقلين إلى 4، أو 50% من مجلس إدارتها، كما خفضت عدد المديرين غير التنفيذيين من "علي بابا" إلى 2 من 3.

وكانت الإمبراطوريتان التوأم لجاك ما، تعيدان صياغة نفسيهما وسط تدقيق أوثق من قبل حراس الأمن الصينيين في كل شيء من حوكمة الشركات إلى التعاملات بين الشركات التابعة.

كما تم القضاء على أكثر من نصف القيمة السوقية لشركة علي بابا بعد أن بدأت بكين حملة تنظيمية واسعة تستهدف القطاع في أواخر عام 2020.

وأصبح الموقف المتطور للحزب الشيوعي الصيني تجاه القطاع الخاص أحد أكثر التطورات التي تتم مراقبتها عن كثب في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، حتى إن بعض المراقبين وصفوا قطاع الإنترنت المترامي الأطراف في الصين بأنه غير قابل للاستثمار.

فيما تأرجحت معنويات المستثمرين بشدة في الأشهر الأخيرة وسط نقاشات حول التخفيف المحتمل للحملة الصارمة.

وقالت "علي بابا"، اليوم الثلاثاء، إنها ستتقدم بطلب لإدراج أساسي في هونغ كونغ، مما قد يسمح بإدراجها في رابط ربط الأسهم مع بورصتي شنغهاي وشنتشن.