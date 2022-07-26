لماذا يشبه الاقتصاديون الفيدرالي الأميركي بالمغنية مادونا؟

يشيد الاقتصاديون في أميركا بالفيدرالي الأميركي حتى ذهب البعض ومنهم شبكة cnn لتشبيهه بالمغنية مادونا!

منذ تأسيسه عام 1913 يكافح الفيدرالي الأميركي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي رفع مستويات التوظيف إلى أعلى حد ممكن، وأسعار مستقرة ونسب فائدة معقولة على المدى الطويل.

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ومنذ 109 أعوام، يعمل الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي بكثب للحفاظ على سمعة المؤسسة باعتبارها ركيزة اقتصادية يمكن للأميركيين الاعتماد عليها.

يرى الخبراء أنه لا يوجد كتاب قواعد رسمي يتبعه الفيدرالي وأنه يصنع سياسته النقدية من خلال التجربة والخطأ، واليوم يقوم الفيدرالي بتحريك أسعار الفائدة تدريجيا في اجتماعات مفتوحة ومحددة مسبقا ويفسر الأسباب بشفافية ويصدر توقعاته الاقتصادية لإعطاء الأميركيين فكرة عما سيحدث في المستقبل.

لم يكن هذا هو الحال تحت قيادة بول فولكر عام 1980، عندما ارتفع التضخم إلى مستويات الـ 15%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

حيث رفع مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة وخفضوها بشكل حاد في اجتماعات غير مجدولة دون بيانات عامة ولم يكن لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية نطاق ضيق مثل اليوم فقد كانت تتحرك بـ 5 نقاط مئوية بشكل متكرر.

لم يكن حتى تولى Alan Greenspan في 1990 أن بدأ الفيدرالي في تعديل أسعار الفائدة في اجتماعات مفتوحة ولم يكن حتى بداية القرن الواحد والعشرين أن بدأ الفيدرالي بتشديد وتخفيف أسعار الفائدة بشكل دوري.

كما حدثت تغييرات كبيرة في عام 2008 تحت قيادة Ben Bernanke عندما استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي للركود العظيم وخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى ما يقرب من الصفر. سياسة استمرت حتى عام 2015.

يشيد الاقتصاديون في أميركا بالفيدرالي حتى ذهب البعض ومنهم شبكة cnn لتشبيهه بالمغنية مدونا يتطور ويتغير باستمرار!

ولكن ينتقد آخرون سياسة الحد الأدنى للأجور التي يتبعها الفيدرالي والتي لم تتغير منذ يوليو 2009 حتى مع معدلات التضخم المرتفعة والتي تبلغ اليوم 7.25 دولار في الساعة أي 24% أقل مما كان عليه منذ آخر تغيير قبل 13 عاماً عند تعديله للتضخم أو نحو 15 ألف دولار سنويا للعمل بدوام كامل، وهو أقل بنحو أربعة مرات من متوسط ميزانية الأسرة الأميركية البالغة 61 ألف دولار سنوياً عام 2020 لا ننسى أن التضخم ارتفع بنسبة 15% تقريبا في العامين الماضيين.