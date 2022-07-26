مؤسس "فيسبوك" يبيع منزله في سان فرانسيسكو مقابل مبلغ ضخم
اشتراه في 2012 مقابل 10 ملايين دولار
باع المؤسس المشارك لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، منزله في سان فرانسيسكو مقابل 31 مليون دولار، وهي أغلى صفقة بيع لمنزل في المدينة هذا العام، وفقاً لـ The Real Deal.
دفع الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms حوالي 10 ملايين دولار عندما اشترى المنزل في نوفمبر 2012، وفقاً لـ Redfin.
ويقع المنزل في حي Liberty Hill المنعزل قبالة Dolores Park، ويقع المنزل الذي تبلغ مساحته أكثر من 7000 قدم مربعة بالقرب من منطقة Mission ومستشفى Zuckerberg San Francisco العام ومركز الصدمات. وتم بناء المنزل في العام 1928 ويقع على قطعة أرض مساحتها ربع فدان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
اشترى زوكربيرغ المنزل بعد أشهر من الطرح العام لـ"فيسبوك" آنذاك. وفي العام 2013، قام هو وزوجته، بريسيلا تشان، بتنفيذ تجديدات بملايين الدولارات.
ووفقاً لـ Insider، يمتلك الملياردير التكنولوجي العديد من العقارات الأخرى في وادي السيليكون وبحيرة تاهو وهاواي.
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