مزاد على أول كمبيوتر صنعه ستيف جوبز.. ينتهي في هذا الموعد

من المقرر عرض قطعة نادرة تاريخياً، والتي تعود إلى الأيام الأولى لشركة أبل في مزاد علني.

وسيتم بيع النموذج الأولي للكمبيوتر الخاص بـ"Apple-1" من صناعة ستيف جوبز، في مزاد RR في بوسطن، حيث تبلغ العروض الحالية 278.005 دولار، فيما تنتهي العطاءات في 18 أغسطس المقبل.

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وباعت دار مزادات RR كمبيوتر "Apple-1" في سبتمبر 2018 مقابل 375000 دولار.

ويعد النموذج الأولي، الذي كان يعتبر مفقوداً حتى وقت قريب، هو ما استخدمه الشريك المؤسس لشركة أبل لإقناع مالك متجر أجهزة الكمبيوتر الشخصية باول تيريل بجهاز "Apple-1" في عام 1976.

ووفقاً لوصف العنصر على موقع RR Auction على الـ"ويب"، فإن ستيف جوبز وشريكه المؤسس في شركة أبل ستيف وزنياك، عرضا في الأصل جهاز كمبيوتر "Apple-1" كجزء من مجموعة أدوات يدوية الصنع بقيمة 40 دولاراً.

فيما أقنعهم تيريل وقتها بتحويل المنتج إلى كمبيوتر شخصي مُجمع مسبقاً مقابل 666.66 دولار، ومنحهم أول طلب كبير لهم.

ويبدو أن النموذج الأولي قد تم لحامه يدوياً بواسطة وزنياك على لوحة دوائر فريدة من نوعها تسمى "كمبيوتر Apple A"، وفقاً لوصف دار المزادات.

كما يُظهر النموذج الأولي أسلوب وزنياك غير العادي "ثلاثي اليدين باستخدام سلك في يد واحدة، ولحام الحديد في الأقدم ولحام بفمه.

وفي عام 1976، التقط تيريل صور بولارويد للنموذج الأولي، والتي كانت مطابقة للوحة الدائرة.

وتم فحص النموذج الأولي والمصادقة عليه في عام 2022 من قبل خبير "Apple-1" كوري كوهين، الذي كتب أيضاً تقريراً مرفقاً مكوناً من 13 صفحة.