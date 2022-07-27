رئيس "أسمنت ينبع" للعربية: توسعات "نيوم" تعطينا ميزة تنافسية لتلبية الطلب المتوقع

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع علي بن عبدالله العايد، إن أهم العوامل التي ساعدت على ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثاني من العام تتضمن استمرارية الإنتاج بتكاليف أقل.

وأوضح العايد في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار المنتجات تحسنت في الربع الثاني قياسا على الربع الأول، هذا بالإضافة إلى محافظة العملاء على التعامل مع الشركة.

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وبين أن المبيعات انخفضت في الربع الثاني نظرا لتزامنها مع شهر رمضان وقرب دخول شهر ذي الحجة.

وارتفع صافي أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 14.85% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 48.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 41.83 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وأشار العايد إلى أن اللقيم متوفر إلا أن هناك إجراءات من الدولة برفع أسعار المقابل المالي لاستخراج المواد الخام، وهذا يؤثر على تكاليف الإنتاج.

وأفاد الرئيس التنفيذي أن الشركة تحاول تغطية ارتفاع التكاليف عبر تطوير أساليب الإنتاج وخلطات المنتجات، واستخدام إضافات تساعد على تخفيض التكلفة.

وبين أن الطلب على منتجات الشركة في النصف الأول من العام سجل انخفاضا على صعيد المملكة قياسا على نفس الفترة من العام السابق.

وتابع: "قرب موقع الشركة من مشاريع السعودية على البحر الأحمر مثل نيوم يعطينا فرصة أن نكون أحد المنافسين على توريد منتجات الشركة إلى المشاريع هناك".

وقال الرئيس التنفيذي: "نتواصل لمتابعة تطورات مشروع نيوم"، متوقعا أن تكون أسمنت ينبع إحدى الشركات التي تملك امتيازات نظرا لقرب الموقع قياسا على شركات أخرى.