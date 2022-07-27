رئيس "نيوم" يكشف للعربية تطورات المشروع.. "نقلة لم يرَ العالم مثلها"

قال الرئيس التنفيذي لـ "نيوم" نظمي النصر، في تصريحات للعربية، إن 6 أشهر من الاجتماعات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أفضت إلى تصميم "ذا لاين" الحالي.

وأشار إلى أن شركات هندسية متقدمة عالمياً ستنفذ مشروع "ذا لاين"، معتبراً أنه نقلة عالمية لم يرَ العالم مثلها حتى الآن.

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وقال: "بدأنا العمل في البنية التحتية لمدينة "ذا لاين" منذ سنة، ونطور تكنولوجيا جديدة لم تنفذ من قبل لرفع جودة الحياة في المشروع".

من ناحية أخرى، أوضح رئيس "نيوم" للعربية، أن آلاف المعدات تعمل الآن في ميناء "أوكساجون"، وسيكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريباً.

وأشار أيضاً إلى أنه سيتم بدء العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة في "نيوم" العام المقبل.

وأكد العمل مع شركات سعودية لتكون جزءاً من مشروع "نيوم".

يذكر أن ولي العهد السعودي أعلن مؤخراً عن تصاميم مدينة "ذا لاين" في "نيوم"، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

وذكر ولي العهد السعودي أن التصاميم الاستثنائية لـ"ذا لاين" توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، مضيفاً: "لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم".

وأشار إلى أن مدينة "ذا لاين" في نيوم تحتوي قطاراً فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.

وأفاد بأن تصميم المساحات الداخلية مبتكر لخلق تجارب غير عادية، كما لفت إلى أن البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة.

وتقدم مدينة "ذا لاين" نهجاً جديداً في تصميم المدن يرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، وستكون مكان الحالمين بغد أفضل، وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية، وفق ما ذكره ولي العهد السعودي.

عرض المدينة يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتراً، فيما يبلغ ارتفاعها 500 متر فوق سطح البحر.