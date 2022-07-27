علامات جديدة على تباطؤ سوق الإسكان الأميركي.. هل بدأت الأزمة؟

ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 20% تقريبًا في مايو مقارنة بالعام السابق. ولكن كانت هناك علامات على أن السوق بدأت تهدأ، حيث دفع ارتفاع معدلات الرهن العقاري المزيد من المشترين المحتملين إلى الهامش.

ووفق مؤشر أسعار المنازل الوطنية الأميركية، فقد ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 19.7% خلال شهر مايو عن العام السابق، وهي قفزة أقل قليلاً من النمو بنسبة 20.6% في أبريل الماضي.

مادة اعلانية

لكن على الرغم من هذا التباطؤ، لا تزال معدلات النمو قوية للغاية. فقد شهدت بعض المدن أكبر ارتفاع في الأسعار من بين 20 مدينة أميركية يتتبعها المؤشر.

وتصدرت تامبا الطريق بزيادة الأسعار بنسبة 36.1% في مايو عن العام السابق. تلتها ميامي، التي ارتفعت بنسبة 34%، ودالاس بزيادة قدرها 30.8%. وشهدت جميع المدن العشرين ارتفاعًا مزدوجًا في الأسعار في مايو عن العام السابق.

ومع ذلك ، وعلى مستوى المدينة، هناك دليل على التباطؤ. فقد تجاوزت مكاسب الأسعار لشهر مايو تلك لشهر أبريل في أربع مدن فقط. في الآونة الأخيرة، وخلال شهر فبراير من هذا العام، كانت جميع المدن العشرين تتسارع.

واستمرت الأسعار في أن تكون الأقوى في الجنوب والجنوب الشرقي، وكلاهما سجل مكاسب بنسبة 30.7% على أساس سنوي.

لكن ارتفاع معدلات الرهن العقاري كان له تأثير، مما جعل تكلفة تمويل المنزل باهظة الثمن بالنسبة لبعض المشترين المحتملين. وطوال شهر مايو الماضي، كان متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بسعر ثابت أعلى من 5%، بعد أن كان منخفضًا بنسبة 3.22% في يناير الماضي، وفقًا لما ذكرته "فريدي ماك" في مذكرة بحثية حديثة.

وأضافت "فريدي ماك": "لقد لاحظنا سابقًا أن تمويل الرهن العقاري أصبح أكثر تكلفة مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، وهي عملية كانت مستمرة حيث تم جمع بيانات مايو.. وبناءً على ذلك، فإن بيئة الاقتصاد الكلي الأكثر تحديًا قد لا تدعم النمو غير العادي لأسعار المنازل لفترة أطول بكثير".