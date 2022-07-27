وزير المالية المصري للعربية: المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد ونحاول حل الخلافات

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع "العربية"، إن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد و"نحاول حل الخلافات".

وكان صندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

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يأتي ذلك في وقت تسعى مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال الوزير المصري إن البرنامج يتضمن طرح 10 شركات قبل نهاية العام.