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وزير قطاع الأعمال للعربية: مصر تفاوض "PIF" للاستحواذ على 80% من شركة الفنادق الجديدة 

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خاص

وزير قطاع الأعمال للعربية: مصر تفاوض "PIF" للاستحواذ على 80% من شركة الفنادق الجديدة

هشام توفيق: إقبال كبير من المستثمرين على شركة الفنادق الجديدة

دبي - العربية.نت

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كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، عن التفاوض مع عدد من الصناديق السيادية ومن ضمنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي "pIF" للاستحواذ على حصة تتراوح بين 80% إلى 90% من شركة الفنادق الجديدة المزمع إنشاؤها لتضم 7 فنادق تاريخية مصرية.

وأشار الوزير في لقاء مع العربية إلى أنه سيتم طرح حصة تصل إلى 10% من الشركة في البورصة المصرية.

وبين الوزير أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على شركة الفنادق الجديدة، موضحا أنه سيتم نقل الفنادق التاريخية إلى الشركة الجديدة خلال 4 أشهر.

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وأوضح أن هناك مفاوضات مع صناديق سيادية خليجية للمساهمة بتطوير شركة مصر للألمنيوم، مشيرا إلى تمويل تطوير مصر للألمنيوم باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وأفاد الوزير بأنه لن يتم طرح شركة شحن السيارات الكهربائية قبل أن تنجح، حيث تخطط الدولة لنشر 3000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

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