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"تبريد" للعربية: السوق المصرية واعدة.. وندرس فرص الاستثمار فيها

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خاص

"تبريد" للعربية: السوق المصرية واعدة.. وندرس فرص الاستثمار فيها

أوضحت أسباب نمو أرباحها الفصلية

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل الواحدي، إن أعمال الشركة في سلطنة عمان أثرت إيجابا على أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى استحواذ الشركة على مشروع جديد في السلطنة بداية العام 2022.

وأضاف الواحدي في مقابلة مع "العربية"، أن ما دعم النتائج أيضا هي الطاقة التبريدية الإضافية في الإمارات وعُمان والبحرين، فضلا عن الاستحواذات الجديدة التي أضافتها الشركة إلى محفظة أعمالها.

وتوقع استمرار الشركة تحقيق الأرباح والنمو بالنسبة نفسها أو أكثر، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

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وذكر الواحدي أن "تبريد" اتخذت إجراءات استباقية لعدم تأثير الضغوط المختلفة على تكاليف التشغيل، لافتا إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات طويلة الأمد مع الموردين لتجنب مشاكل سلاسل الإمداد، والحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه لا توجد أي تأثيرات على الشركة حاليا.

وقال إن السوق المصرية سوق واعدة، مشيرا إلى أن الشركة تدرس بتأنٍّ فرص الاستثمار فيها، حيث تتم دراسة كل فرصة على حدة.

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