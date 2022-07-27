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"دومتي" للعربية: تراجع العملة والتضخم أثرا سلباً على القطاع الغذائي في مصر

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خاص

"دومتي" للعربية: تراجع العملة والتضخم أثرا سلباً على القطاع الغذائي في مصر

الشركة قدمت 5 مشروعات لمبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين

دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" محمد الدماطي، في لقاء مع "العربية"، إن تراجع العملة ومعدلات التضخم أثرا سلباً على القطاع الغذائي في مصر.

وأضاف أن "دومتي" قدمت 5 مشروعات لمبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وأنهم يستهدفون توطين الصناعات الغذائية في دول المبادرة.

وقال أيضاً إن عائلة الدماطي تستهدف من عرض الشراء زيادة حصتها في شركة "دومتي".

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وكانت شركة Expedition Investments تقدمت بعرض شراء إجباري لـ 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، بسعر نقدي يبلغ 5 جنيهات للسهم.

وبحسب مصادر مطلعة، ستبقى حصة الـ 10% المتبقية من الشركة كأسهم حرة التداول في البورصة المصرية، في حين ستتضمن حصة الـ 90% المستهدفة مساهمة من "آل الدماطي" بعد الاستحواذ، والتي ستكون في حدود الـ 10% من رأسمال "دومتي" بصورة غير مباشرة عبر Expedition.

وكشف العضو المنتدب لشركة "دومتي"، عن رصد استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه للعام الحالي، لخطوط إنتاج جديدة، ووضع خطة لاستثمارات العام 2023، قائلاً إنها ليست سهلة في ظل الظروف الحالية.

يذكر أن "دومتي" تأسست في مصر عام 1990، وتنتج 200 نوع من الأجبان والعصائر، وتحتل أكبر حصة سوقية من مبيعات الأجبان البيضاء في مصر، كما تسجل نمواً في سوق العصائر.

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