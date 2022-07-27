"فيراري" تخطط للتحول الكهربائي لكن باستراتيجية مختلفة.. كيف هذا؟

تحرك الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، بينيديتو فيجنا، يوم الثلاثاء، لتهدئة المخاوف من أن الكشف الكهربائي القادم للشركة سيؤثر على الأداء، حيث قال لشبكة "CNBC"، إن شركة صناعة السيارات الفاخرة لديها "فهم عميق" لديناميكيات السيارة.

ورداً على تساؤلات حول تأثير وزن البطاريات المستخدمة في السيارة الكهربائية، وما إذا كان النموذج الكهربائي قادراً على الحفاظ على الإحساس والقوة والديناميكا الهوائية لسيارات فيراري، قال فيجنا: "في ما يتعلق بالقيادة، من حيث ديناميكيات السيارة، يمكننا إدارة هذا الوزن الإضافي".

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وتزيد النسخة الكهربائية بنحو 100 كيلوغرام أكثر من سيارة ICE العادية لنفس النوع من القدرة الحصانية.

وأضاف فيجنا: "أخذنا بعين الاعتبار اليوم، أن الكثير من السيارات لديها إمكانية الوصول إلى نفس الرقائق الإلكترونية بشكل أو بآخر، لكننا في (فيراري) قادرون على توفير شيء فريد ومميز".

وتابع قائلاً: "إنه تحدٍ، لكننا نراه فرصة لمواصلة صنع شيء فريد".

وتخطط فيراري لإطلاق سيارة كهربائية بالكامل في عام 2025، على الرغم من أن محركات الاحتراق الداخلي لا تزال مستعدة للعب دور مهم في مستقبلها.

وقالت الشركة إن سيارات ICE ستحصل على حصة 40% من المنتجات التي ستقدمها الشركة حتى بحلول عام 2026، حيث ستشكل السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل 60%.

وبحلول عام 2030، تريد أن تشكل محركات الاحتراق الداخلي 20% من عروضها.

وفي ما يتعلق بخططها للمركبات الكهربائية، تقول "فيراري" إنه سيتم تجميع خلايا البطارية في مارانيلو بإيطاليا.

وسيتم دمج وحدات البطارية المصنوعة يدوياً في هيكل السيارة في عملية تركز على تقليل وزن السيارة.

كما تعمل شركات تصنيع السيارات الفاخرة الأخرى، مثل "بنتلي موتورز" المملوكة لـ"فولكس فاغن" و"رولز رويس موتور كارز" من "بي إم دبليو"، على تطوير استراتيجيات للتحول الكهربائي.

ويأتي ذلك في وقت تضع فيه الاقتصادات الأوروبية الكبرى خططاً للابتعاد عن المركبات التي تعتمد على الطرق والتي تستخدم الديزل والبنزين.

وتخطط المملكة المتحدة إلى وقف بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030.