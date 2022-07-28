رئيس "الدار" للعربية: لدينا خطط طموحة للتوسع في مصر وندرس العديد من الفرص

كشف طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، في مقابلة مع "العربية"، أن نسبة الإشغال في العقارات السكنية للشركة تفوق الـ 95%. وقال إن مبيعات المشاريع القائمة في النصف الأول بلغت 5.3 مليار درهم، 5 مليارات منها بالإمارات والباقي في مصر.

وأشار إلى أن الشركة تأمل مع التوسع وخططها الطموحة في الموازنة بين القطاعين الرئيسيين في مجموعة الدار، وهما التطوير العقاري والاستثمار، لجهة المساهمة في أرباح الشركة، وهو أمر قال الذيابي إنه قد يختلف من فصل لآخر، ويأملون في أن يظل بين نسبتي 40% و60%، علماً أنهما ساهما بالتساوي تقريباً في أرباح الربع الأخير.

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وكانت "الدار" سجلت زيادة بنسبة 54% في أرباح الربع الثاني، مدعومة بمبيعات قياسية بفضل قوة الطلب المحلي والعالمي.

وبلغت الأرباح العائدة على المساهمين 803.99 مليون درهم (218.91 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 520.83 مليون درهم قبل عام.

وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الثاني بنسبة 33% إلى 3.12 مليار درهم.

كما أشار الذيابي إلى أن معظم الاستحواذات التي قامت بها "الدار" تمت في نهاية الربع الأول، وبعضها في الربعين الثاني والثالث، وستدخل في نتائج الشركة القادمة فيما معظم النتائج الحالية أتت من الأصول القائمة.

وأوضح أن الشركة تشهد نمواً في جميع القطاعات، وتأمل في المضي قدماً في السوق المصرية الواعدة بعد الدخول فيها، وقال: "لدينا خطط طموحة للتوسع في منطقة التجمع والعاصمة الإدارية والساحل، و6 أكتوبر والشيخ زايد والبحر الأحمر، وندرس العديد من الفرص في السوق المصرية".

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية إلى أن نتائج شركة "سوديك" المصرية جيدة، وقال: "نراها أفضل شركة عقارية في مصر".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، قالت البورصة المصرية في بيان، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم "سوديك" من تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز وشركة جاما فورج، بقيمة 6.09 مليار جنيه.