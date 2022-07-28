في سباق مع الزمن.. خطر يدفع أكبر بنك أميركي للاستعانة بعالم حوسبة كمية!

عينت جي بي مورغان، عالماً في الحوسبة، الكمية ليكون الرئيس العالمي للبنك للاتصالات الكمية والتشفير.

وسيركز الأستاذ المساعد في جامعة سنغافورة الوطنية، تشارلز ليم، على استكشاف الجيل التالي من تكنولوجيا الحوسبة في الاتصالات الآمنة، وفقاً لمذكرة ماركو بستويا، الذي يدير مجموعة الأبحاث التطبيقية التكنولوجية العالمية التابعة للبنك.

مادة اعلانية

وبحسب بيستويا، فإن ليم هو "رائد عالمي معترف به" في مجال شبكات الاتصالات التي تعمل بالطاقة الكمومية.

وتم تعيين بيستويا من شركة IBM في أوائل عام 2020، وقد أنشأ فريقاً في جي بي مورغان يركز على الحوسبة الكمومية والتقنيات الناشئة الأخرى. على عكس أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية التي تخزن المعلومات إما على شكل أصفار أو آحاد، تتوقف الحوسبة الكمومية على فيزياء الكم. بدلاً من أن تكون ثنائية، يمكن أن تكون الكيوبتات في الوقت نفسه مزيجاً من صفر وواحد، بالإضافة إلى أي قيمة بينهما.

آفاق جديدة

وتعد التكنولوجيا المستقبلية، التي تتضمن الحفاظ على الأجهزة في درجات حرارة شديدة البرودة وبعيداً عن الاستخدام التجاري بسنوات، بالقدرة على حل المشكلات بعيداً عن متناول أجهزة الكمبيوتر التقليدية الحالية. تتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك ألفابت وIBM، نحو بناء كمبيوتر كمي موثوق، وتقوم الشركات المالية بما في ذلك جي بي مورغان، وفيزا باستكشاف الاستخدامات الممكنة له.

وقال بستويا في مقابلة بودكاست لبنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان: "ستصبح آفاق جديدة ممكنة، أشياء لم نعتقد أنها ستكون ممكنة من قبل".

في مجال التمويل، ستتحسن خوارزميات التعلم الآلي للمساعدة في اكتشاف الاحتيال في المعاملات وغيرها من المجالات التي تنطوي على "تعقيد باهظ"، بما في ذلك تحسين المحفظة وتسعير الخيارات.

وأضاف أن تطوير الأدوية وعلوم المواد للبطاريات وغيرها من المجالات ستتحول من خلال الحوسبة المتقدمة بشكل كبير.

ولكن عندما تصبح تقنية الحوسبة المتقدمة حقيقة، يمكن أن تصبح تقنيات التشفير التي تدعم الاتصالات والشبكات المالية في العالم عديمة الفائدة على الفور. وقد حفز ذلك دراسة شبكات الاتصال من الجيل التالي المقاومة للكم، والتي تعد مجال خبرة ليم.

التفوق الكمي

وقال بستويا خلال البث الصوتي إن هناك حاجة إلى أشكال جديدة من التشفير والرسائل الآمنة قبل ما يسمى "التفوق الكمي"، وهي النقطة التي تكون فيها أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على إجراء حسابات خارج نطاق أجهزة الكمبيوتر التقليدية في أي إطار زمني معقول.

وقال إن هذا يمكن أن يحدث بحلول نهاية العقد.

ستكون لحظة "التفوق الكمي" مبكرة، عندما تكون أجهزة الكمبيوتر الجديدة أكثر قوة ودقة من أجهزة الكمبيوتر التقليدية، ولكن سيكون الجهازان منافسين. وقال إن ذلك يمكن أن يحدث في غضون عامين إلى 3 أعوام من الآن.

وقال بستويا إن ليم "سيواصل البحث التأسيسي والتطبيقي في المعلومات الكمية، مع التركيز على الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها تعزيز أمن وكفاءة وقوة الخدمات المالية والمصرفية".

وأضاف بستويا إن ليم حاصل على زمالة مؤسسة الأبحاث الوطنية في سنغافورة وفاز بجائزة National Young Scientist في عام 2019 عن عمله في التشفير الكمي.

كما طُلب من ليم العام الماضي، قيادة جهود بلاده لإنشاء حلول رقمية مقاومة للكم، وقد شارك في الجهود الدولية لتوحيد تقنيات الأمن الكمي.