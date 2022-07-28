كيف تسبب ارتفاع الأسعار في تراجع واردات مصر من منتجات البترول؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع واردات مصر من منتجات البترول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 365.5 مليون دولار في أبريل الماضي، بينما كانت 659.9 مليون دولار في أبريل من العام 2021، بتراجع بلغت قيمته 294.4 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 44.6%.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اشتعال أسعار الطاقة عالمياً، حيث استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع بقاء خام برنت أعلى مستوى 100 دولار منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

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ووفق بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد جاء تراجع واردات منتجات البترول، في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة الإجمالية للواردات المصرية بشكل طفيف، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 6.64 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار في أبريل 2021، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2.7%.

وأوضحت البيانات، أن قيمة العجز في الميزان التجاري، تراجعت إلى 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3.62 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 53%.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 4.94 مليار دولار خلال أبريل 2022، مقابل 3.2 مليار دولار للشهر ذاته من العام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 54.2%.

فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، أهمها البترول الخام بنسبة 499.1%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 55.2%، وفول صويا بنسبة 19.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8%.