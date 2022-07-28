"بلاك روك" للعربية: نستبعد حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.. ونتوقعه لأوروبا

قال مدير وخبير استثمار في "بلاك روك" BlackRock، كريم شديد، إن تصريحات رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، بشأن الاقتصاد، عقب قرار رفع أسعار الفائدة، طمأنت الأسواق والمستثمرين بأن السياسة النقدية للفيدرالي ستكون أقل تشددا، ما صعد بمؤشر ناسداك بنحو 4%.

واستبعد شديد في مقابلة مع "العربية"، أن تكون هذه نقطة تحول في سياسة الفيدرالي الأميركي لمكافحة التضخم والوصول به إلى المستهدف وهو 2%، رغم تأكيد باول بعدم وجود ركود في اقتصاد الولايات المتحدة.

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وأضاف أن التوقعات المتعلقة بتخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة، مرهون بتوافر معلومات أكثر عن قرب حدوث ركود اقتصادي، أو تراجع في الاقتصاد أكبر من الذي تشهده أميركا حاليا.

وتوقع شديد حدوث تحول في سياسة الفيدرالي بنهاية العام 2022، وبالتالي هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

ورجح عدم حدوث ركود في الاقتصاد الاميركي خلال عامي 2022 و2023، لكنه أكد أن هناك تراجعا بالنمو.

كما توقع شديد في الوقت نفسه، أن يشهد الاقتصاد الأوروبي ركودا، مشيرا إلى تزايد احتمال ذلك أكثر مما كان قبل 3 أو 6 أشهر.

وقال إن "بلاك روك" لا ترى أن الأسهم الأميركية وصلت إلى نقطة إعادة الشراء، معتبرا أن ذلك متعلق بالتحول المتوقع من قبل الفيدرالي.

وأضاف شديد أن الأسواق بدأت بالتحضير لسياسة نقدية أقل تشددا، لافتا إلى أن المستثمرين يتجهون حاليا إلى التنوع أكثر في شراء سندات الخزانة الأميركية بين سنتين و10 و20 و30 عاما.