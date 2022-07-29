خبير نفطي للعربية: أساسيات السوق قوية.. وهذا سبب تذبذب الأسعار حالياً
أوضح أن المشكلة الحقيقية هي عدم وجود طاقة فائضة وقلة البدائل
أكد الخبير النفطي، محمد الشطي، أن أساسيات سوق النفط قوية وتدعم الأسعار، موضحا أن التذبذب الحاصل في الأسعار حاليا يرجع إلى الضبابية التي لا تزال تسيطر على بعض الأمور.
وقال الشطي في مقابلة مع "العربية"، أن الطلب على النفط لا يزال قويا رغم المخاوف من حدوث ركود، الذي وصفه بـ"التقني" أكثر منه حقيقي، معتبرا أنه تباطؤ.
وأضاف أن إمدادات النفط العالمية كافية، مع عودة النفط الليبي إلى الأسواق، ما يدل على أن سوق النفط قوية في حدود 100 دولار للبرميل أو أكثر.
وأشار الشطي إلى أن استئناف عودة تدفق الغاز روسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يعزز أسعار الغاز، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية في السوق هي عدم وجود طاقة فائضة، وقلة البدائل، لذلك هناك توجه إلى الفحم، خصوصا في المنطقة الأوروبية.
ولفت الشطي إلى أن أي قرار صادر عن تحالف أوبك بلس، هو قرار جماعي وتوافقي بين الأعضاء بناء على المشاورات، وبالتالي يكون في مصلحة السوق.
وقال إنه من المنتظر، حسب ما ذكرت وسائل إعلام، أن يقرر "أوبك بلس" خلال اجتماعه المقبل، إما تثبيت الإنتاج أو زيادة طفيفة، متوقعا أن يكون القرار ثبات الإنتاج كما هو.
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