رئيس GrubTech للعربية: نعتزم جمع 20 مليون دولار من جولة تمويلية جديدة

كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GrubTech الناشئة الإماراتية، محمد الفايد، في حديث مع "العربية"، عن أن الشركة تتجه لإغلاق جولة تمويلية جديدة مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، بقيمة 20 مليون دولار.

وقال الفايد، إنه مع نهاية الجولة التمويلية الجديدة تكون GrubTech، جمعت 38 مليون دولار.

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وأوضح أن الهدف من جولة التمويل الجديدة هو عمليات التوسع للشركة، لاسيما في مصر، إضافة إلى نية الشركة الدخول إلى أسواق هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا وتايوان وفيتنام خلال العامين المقبلين.

وأكد الفايد أن الربح مهم جدا للشركة، مشيرا إلى أن خطة الشركة تهدف إلى تحقيق الربح بنهاية عام 2023 وأوائل 2024.

وذكر أن الإدراج في بورصات عالمية، يعتبر من ضمن طموحات الشركة، لافتا إلى أن عمر الشركة 3 سنوات فقط.

وأشار الفايد إلى أن المطعم والمطبخ السحابي يؤديان الغرض نفسه، حيث إنهما يجهزان المأكولات ويعملان على توصيلها.

وأفاد بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، أثرت على الأسعار التي ارتفعت كثيرا، ما يؤثر على المستهلك والمطاعم في الوقت ذاته.