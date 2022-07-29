سيناتور أميركي يفجر مفاجأة: "كنت منبوذاً والتشريع سيئ لاقتصادنا" 

قال السناتور الديموقراطي، جو مانشين، إنه كان منبوذا وتعرض للظلم بعد أن قضى أواخر العام الماضي على جهود الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي والمناخ.

وأضاف مانشين، في مقابلة إذاعية مع برنامج Talkline في وست فرجينيا، يوم الخميس أن التشريع "قانون سيئ لاقتصادنا".

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وتأتي تعليقات مانشين بعد يوم من توصله إلى اتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر على المناخ والضرائب والصحة.

وأعرب السناتور الديموقراطي، عن اعتقاده، أن هذه الصفقة، التي من المتوقع أن تكون جزءًا من حزمة تسوية الميزانية، لا ينبغي أن تثير قلق الجمهوريين، مشيرا إلى طرق عدة لتوليد الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضريبة الشركات التي تبلغ 15% كحد أدنى.

وقال مانشين: "إذا كان بإمكاننا فعل بعض الخير الآن ولدينا سياسة طاقة ناجحة دون زيادة الضرائب ولا تزيد من التضخم، سأبتعد عن هذه الصفقة لأنني أعتقد أنها ستضر بي سياسيا".

وذكر مانشين أن الرئيس الأميركي، جو بايدن لم يشارك في الصفقة التي تفاوض عليها مع شومر، وقال إنه قلق حيال ذلك.

وفي حين، جدد الديمقراطيون، حماسهم بشأن الآمال في تمرير أولويات رئيسية مثل تدابير المناخ في ضوء إعلان شومر ومانشين المفاجئ عن الصفقة يوم الأربعاء، فإن توقيت التصويت على التشريع وسط عطلة شهر أغسطس التي تلوح في الأفق غير مؤكد.

وأعلن العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إصابتهم بـ"كورونا" في الأيام الأخيرة، بما في ذلك السيناتور مانشين والسناتور ديك دوربين وتينا سميث وتوم كاربر.

ولتمرير التشريع يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الـ50 حاضرين للتصويت.