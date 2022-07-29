"إعمار" تطلق "SOUL الساحل الشمالي" في مصر بـ3 مليارات دولار

أعلن مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، عن إطلاق أحدث مشروعات الشركة في الساحل الشمالي بمصر، وهو مشروع SOUL باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.

وقال العبار في لقاء مع "العربية"، إن هذا المشروع يعد امتدادا لمشروع "مراسي" على الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن هناك طلبا كبيرا على هذه النوعية من العقارات التي تلبي احتياجات العملاء من حيث التصاميم المبتكرة والتكامل في الخدمات.

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وأضاف أن الشركة تعاقدت مع أكبر الشركات العالمية للقيام بتصميم المشروع، لافتا إلى أنه سيتم العمل سريعا للحصول على تصاريح البناء للبدء بالمشروع فورا.

وحول المبيعات المتوقعة، أوضح العبار أن هذا يعتمد على السوق في المرحلة الحالية، لكن الأرقام مبشرة وتدل على ثقة العملاء في المشروعات التي تقدمها شركة إعمار العقارية.

وذكر أن توسع الشركة في الساحل الشمالي يأتي من تميز النشاط السياحي، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.

وبيّن العبار، أنه بإطلاق مشروع SOUL الساحل الشمالي، تصل استثمارات الشركة في مصر إلى نحو 250 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتطلع لمزيد من المشروعات في مصر في كافة المجالات خاصة الفنادق والمراكز التجارية.

ويقع مشروع SOUL الساحل الشمالي على بعد 40 كيلومترا من "مراسي"، ويمتد على مساحة 580 فدان، وهو مجتمع حصري بعمق 2 كيلومتر في شاطئ رملي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة إعمار مصر للتنمية، وافقت في مايو الماضي على الدخول في شراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، لتطوير مشروع سياحي جديد بالساحل الشمالي، وهو مشروع SOUL.

وافتتحت "إعمار مصر" في يوليو خلال العام 2020، أول سلاسل فنادق بمشروع مراسي، تحمل اسم "العنوان للفنادق" Address Hotels، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخي بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة في 18 يناير الماضي على افتتاح 5 فروع جديدة بـ"مراسي سيدي عبد الرحمن - العلمين" في محافظة مطروح.