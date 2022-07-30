تأزم سوق العمل الأميركي يواصل الضغط على الأجور مع ارتفاع التضخم
مما يعطي دافعاً إضافياً للفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة
ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بقوة في الربع الثاني، حيث عزز تأزم سوق العمل نمو الأجور، الأمر الذي قد يعزز ارتفاع التضخم ويعطي دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات أخرى، أمس الجمعة، تسارع إنفاق المستهلكين في يونيو/ حزيران، على الرغم من أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ 2005. وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على شفا الركود.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3% في الربع الأخير بعد تسارعه بنسبة 1.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2%.
وارتفعت تكاليف العمالة 5.1% على أساس سنوي بعدما زادت 4.5% في الربع الأول. ومع ذلك، تسبب التضخم في تآكل المكاسب.
وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة حسب التضخم 3.6% على أساس سنوي.
ويعتبر صنًاع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.
وكان ارتفاع تكاليف العمالة مدفوعا بشكل كبير بمكاسب قوية للأجور. قفزت الأجور والرواتب 1.4% بعد ارتفاعها 1.2% في الربع الأول. وصعدت أيضا 5.3% على أساس سنوي.
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